La oposición censura la falta de ideas de la Xunta para evitar la sobrecarga en la atención primaria

Elisa Álvarez

«É importante abordar a saturación da primaria nestes momentos, é evidente que vivimos nun momento complexo... queda moito por facer... non hai médicos nas listas de contratación nin tampouco persoal de enfermería... creo que está claro que a situación da primaria é preocupante». Las palabras no son de ningún grupo de la oposición, sino del conselleiro, Julio García Comesaña, en una comparecencia en el Parlamento la semana pasada. De su discurso se desprenden los problemas que atraviesa este nivel asistencial, y que no parecen tener fácil solución.

Hay unanimidad en el diagnóstico: la primaria está peor que cuando hace dos años se inició una reforma ante el hastío de sus profesionales. «Estamos mucho peor, parece que la Administración tiene interés en mejorar, pero hay que tomar medidas urgentes y si no hay médicos que redistribuyan la actividad o al menos se ponga a más personal administrativo a atender las líneas telefónicas», explica Manuel Martín, de SOS Sanidade Pública.