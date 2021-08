Las familias temen un septiembre difícil si se suprimen los refuerzos en las aulas

Personal de un instituto de Ribeira midiendo la distancia entre pupitres en septiembre del 2020 CARMELA QUEIJEIRO

La Xunta ha garantizado que durante el curso que comienza dentro de un mes habrá más profesores que antes de la pandemia y habrá también más aulas que en el último curso precovid. Sin embargo, para otros sectores del ámbito educativo, esto no es suficiente. Los representantes de las familias, por ejemplo, temen que el inicio del curso sea complicado si no se adoptan medidas y si no se mantienen los desdobles de aulas, teniendo en cuenta el nivel de contagios que todavía se registra en Galicia.

A pesar de que el protocolo que a día de hoy se maneja para el inicio del curso mantiene buena parte de las medidas que se adoptaron durante el anterior (grupos burbuja, ventilación), la reducción de la distancia mínima en interiores desde el metro y medio del año pasado al metro veinte que se prevé para este puede suponer, en la práctica, la eliminación de los desdobles de aulas en secundaria y esto sería, entienden las asociaciones de padres, un error. «O ano pasado, a situación co covid foi un espellismo, deixouse a responsabilidade total ás familias», cree Rogelio Carballo, de Confapa. Para Fernando Lacaci, de Anpas galegas, no se puede hablar de prepandemia y pospandemia, sino que hay que hablar todavía de pandemia y «deberiamos falar, como mínimo, do que falamos este ano» en lo que se refiere a medios humanos y materiales. No parece posible, argumenta, endurecer más un protocolo que ya es «durísimo» ni tampoco le parece viable plantear para los centros educativos «un requerimento superior ao que se pide na rúa». De ahí la importancia de mantener todos los medios.

También el BNG se refirió ayer a la situación de la educación en la enseñanza pública, y pidió a la consellería que «cese coa política de recortes». Los datos que se han trasladado a los centros, argumentaba ayer el portavoz de educación del Bloque, Manuel Lourenzo, «revelan recortes en todos os niveis educativos, e no caso da secundaria poñen aos centros nunha situación límite». Sostiene que no existen razones para no bajar las ratios ni para seguir con una «política continua de recortes no ensino público galego».

Por su parte, el sindicato CIG acusó ayer a la consellería de «xogar» con las cifras y aseguró que la modificación del catálogo de infantil, primaria y educación especial supone la reducción de 109 unidades, lo que afectaría, calcula, a 150 maestros.

Mientras, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, apostó ayer por la presencialidad en todas las etapas para el próximo curso escolar y descartó imponer a los profesores la obligatoriedad de vacunarse debido al elevado porcentaje de docentes que ya lo ha hecho de forma voluntaria. «Casi todos lo han hecho ya voluntariamente; profesores y ciudadanos están dando una imagen de total responsabilidad en el proceso de vacunación», dijo Alegría en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.

En ese foro, la titular de Educación reiteró el compromiso de que la educación presencial sea total en todas las etapas educativas. «Todos los estudios e informes hablan de garantizar la presencialidad de todos los estudiantes y esa es nuestra apuesta en todas las etapas», indicó.

Alegría destacó la ventaja de contar con la experiencia positiva del curso pasado, una circunstancia a la que ha sumado el avance en el proceso de vacunación, especialmente entre el tramo de 12 a 17 años, que se ha iniciado ya en varias comunidades, ante lo que lanzó un mensaje de «tranquilidad y seguridad». «Se hizo bien el pasado curso y se va a volver a hacer bien», dijo la ministra.

Un tiempo diario para la lectura o la prevención de las dificultades del aprendizaje, claves de la nueva primaria

Prevenir las dificultades de aprendizaje y promover valores como la igualdad, la educación emocional y de la salud o la autonomía del alumno son algunos de los principios que recoge el borrador del real decreto que ha preparado el Ministerio de Educación para la educación primaria, para alumnos de entre seis y doce años. El documento fue enviado la semana pasada por el ministerio a las comunidades con la intención de abrir un debate del que saldrá el texto definitivo, según avanza la agencia Efe.