Sanidade admite la dificultad para resolver la crisis de atención primaria

MARCOS CREO

«É importante abordar a saturación da primaria nestes momentos, é evidente que vivimos nun momento complexo... queda moito por facer... non hai médicos nas listas de contratación nin tampouco persoal de enfermería... creo que está claro que a situación da primaria é preocupante». Las palabras no son de ningún grupo de la oposición, sino del conselleiro, Julio García Comesaña, en una comparecencia en el Parlamento la semana pasada. De su discurso se desprenden los problemas que atraviesa este nivel asistencial, y que no parecen tener fácil solución.

Hay unanimidad en el diagnóstico: la primaria está peor que cuando hace dos años se inició una reforma ante el hastío de sus profesionales. «Estamos mucho peor, parece que la Administración tiene interés en mejorar, pero hay que tomar medidas urgentes y si no hay médicos que redistribuyan la actividad o al menos se ponga a más personal administrativo a atender las líneas telefónicas», explica Manuel Martín, de SOS Sanidade Pública.

A la sempiterna falta de médicos de familia se une ahora la del personal de enfermería, «e con esa situación temos que afrontar o futuro», apuntaba Julio García Comesaña.

Tiempo de espera en atención primaria La Voz

A mayores, en el peor mes para gestionar los recursos humanos porque el personal sanitario coge sus más que merecidas vacaciones, la quinta ola del coronavirus obligó a médicos y enfermeros a hacer un seguimiento diario de todos los positivos no graves registrados en la comunidad, lo que supuso 18.000 llamadas al día durante más de una semana. «No tiene sentido que médico o enfermero tengan que llamar todos los días a los positivos, es una locura y consume gran cantidad de recursos», asegura Manuel Martín, quien recuerda que sí se puede contratar a administrativos para descolapsar las líneas telefónicas que tanto desesperan a los ciudadanos. De esa forma podrían aliviar el trabajo de los sanitarios.

Los futuros médicos se van

A la primaria le faltan médicos y los mir de familia que terminan se van. La mitad de los que finalizaron la residencia optaron por irse al servicio de urgencias de los hospitales, en donde el sistema retributivo y de trabajo resulta más atractivo. «Es habitual que se vayan, la primaria tiene prestigio social pero no profesional, hay pocos recursos y poco acceso a procesos diagnósticos», apunta Martín, quien urge una redistribución de tareas, «toda la demanda de la población recae en el médico y mucha de esta demanda no es clínica».

Desde la Consellería de Sanidade apuestan por redistribuir competencias, por los planes de salud locales y la desburocratización para aliviar el trabajo de sus profesionales. También reclaman al Ministerio de Sanidad más unidades docentes para ampliar las plazas de familia y que se cree la especialidad de urgencias, lo que evitaría el éxodo de los mir de familia a este servicio cuando acaban su residencia. Mientras, la primaria desfallece sin solución a corto plazo.

Pedir cita con el médico de familia puede suponer una espera de tres semanas o recibirla el mismo día

Desde que arrancó la pandemia las citas que se piden en el centro de salud a través de Internet solo pueden ser telefónicas, y es después de esta atención cuando el facultativo valora si es precisa una consulta presencial. La semana pasada, en el Parlamento, el conselleiro de Sanidade aseguró que el 80 % de los cupos permiten solicitar cita en menos de cuatro días, pero la realidad es muy dispar no solo por localidades sino incluso por centro de salud o médico. En un sondeo realizado los días 5 y 6 de agosto con más de cuarenta agendas de treinta concellos se constata la enorme heterogeneidad en la atención a los pacientes: algunos tienen cita el mismo día y otros deben esperar 11, 15 o hasta 25 días. La media, no obstante, es de unos 5 días para ser atendido telefónicamente, teniendo en cuenta que hay dos días no hábiles.

Las ciudades más turísticas y las zonas de costa son las más saturadas, y eso se refleja en la posibilidad de pedir cita con el médico de familia. En Lugo, por ejemplo, el centro de salud A Milagrosa permitía ser atendido el mismo día, el de San Roque al día siguiente y en Fingoi la espera era de jueves a lunes. En A Estrada, Ribadavia o Celanova, solicitando consulta el pasado viernes se obtenía ya hoy. Y lo mismo ocurre en algún centro de salud de Santiago, con consulta ya al día siguiente.