José María Vázquez: «Después de tanto tiempo, sé cómo controlar la velutina»

PEPA LOSADA

Por hacer un símil televisivo, sería algo así como el CSI de la velutina. Hasta disecciona sus nidos. Tras irrumpir la avispa asiática y hallar una entrada galaica por A Mariña, años después de lidiar con dicho insecto, José María Vázquez, gerente de la empresa de eliminación de nidos Serpa, asegura: «Por fin sé cómo encontrar la maldita velutina. Sé que no gano los Juegos Olímpicos con esto, pero para mí es un reto superado. Después de tanto tiempo, sé cómo controlarla. Según los datos, creo que va a haber menos de 1,1 nidos por kilómetro cuadrado por ejemplo en Viveiro cuando acabe el año. Se sabe por las capturas de reinas y dónde puede estar un nido, o no, aunque no es exacto. Por ello, creo que va a haber menos de 200 nidos en Viveiro este año, cuando en el 2015 pasaron de mil. Los trampeos funcionan muy bien». «Lo vemos también en Xove, Foz, O Valadouro, Burela, Ourol, Muras...», señala, sobre las localidades que contrataron los servicios de Serpa.

-¿Cuál ha sido el último logro?

-Ahora consigo coger los machos de las velutinas, para que se puedan aparear menos. Encuentro muchos menos nidos sin reinas, porque se han cogido muchas. Aún tengo que acabar el recuento, pero andamos entre 9.000 y 10.000 posibles reinas (hay que recordar que no todas están fecundadas). Creo que estamos llegando al control, a minimizar el impacto al máximo de la plaga.

-¿Se ha controlado en A Mariña?

-Donde he trabajado está la plaga controlada. ¿Van a aparecer nidos? Sí. Pero ya detecto ahora, en agosto, en gente que tiene colmenas, cuando las abejas tendrían que estar asediadas por velutinas (unas 30 por abeja)... ahora a lo mejor se ven una o dos alrededor de las colmenas. Es el mayor detector. Creo que este verano puede estar bien, si salimos también del coronavirus. Cuando empecé, se me metió entre ceja y ceja conseguir que la velutina estuviera a raya, que la gente pudiera coger fruta y tener abejas y que no hubiera apenas ataques a personas.

-Si un día se acabase la velutina, ¿a qué se dedicaría?

-Igual sorprende, pero quisiera volver a mis raíces. Mi padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo eran apicultores. Cuando murió mi padre iba a dedicarme a hacer y vender miel. No creo que llegue a pasar, porque sí que aún hay concellos, por ejemplo en Pontevedra o en A Coruña, donde la invasión de la velutina es grande.

-Tras tantos años observando a la velutina, ¿qué descubrió?

-El año pasado descubrí in situ que el tejón aniquiló muchos nidos primarios de velutina, porque ya come las avispas comunes cuando están en tierra. Es decir, nos está haciendo un gran servicio, del que no se habla, liquidando muchos nidos, más bien monte adentro, donde nosotros no llegamos, porque controlamos más las zonas pobladas y de casas donde vive gente y zonas apícolas. He llegado a ver a un tejón huyendo del lugar del crimen. Se habla de que el halcón abejero mata nidos, pero realmente ese pájaro llega al final, cuando los nidos están caducos. Ornitólogos encontraron velutinas en sus estómagos, pero no significa que las matara. Además, cuando encuentro un nido lo disecciono; así he descubierto un parásito en varias reinas. Quiero entender sus pautas de comportamiento y funcionamiento, como que llegan a hacer cuatro nidos. Y muy rápido.

-¿Es importante actuar en esa fase, la de nidificación?

-Sí, empezando por el trampeo e informando a la gente, enseñándole a trampear. Luego, coger los nidos primarios que tengan reina y marcando ese punto, porque a 50 metros va a aparecer un secundario. Llevo la cuenta de los que he eliminado: 4.363.

-¿Hay algún otro factor más?

-También dependemos del clima. Hubo nordés casi todos los meses, y eso afectó a la velutina.