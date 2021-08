Las escuelas infantiles de la Xunta mantendrán los grupos burbuja

Imagen de archivo de un centro de la Galiña Azul miguel souto

Las escuelas infantiles de la Xunta seguirán manteniendo los grupos burbujas el próximo año. Así lo prevé el protocolo frente al covid-19 para estos centros que acaba de actualizar la Consellería de Política Social. La actualización de las normas sanitarias que se aplicarán en las guarderías públicas recibió el aval del comité clínico el miércoles e incluye la revisión de algunas medidas, de acuerdo con el conocimiento actual del virus y los avances en la vacunación.

Entre las medidas de flexibilización que incorpora la revisión del protocolo está el visto bueno a que los niños puedan mantener en las aulas el calzado que traen puesto de casa. Además, las familias podrán dejar los carros de los pequeños en las instalaciones. Los centros podrán establecer en su plan de contingencia, y según las características de cada uno, el acceso restringido de los padres al aula durante los períodos de adaptación y siempre manteniendo las medidas de prevención. En exteriores, si es necesario, se permitirá que coincidan varias unidades estables de convivencia, es decir, varios grupos burbuja.

No serán los únicos cambios. Desde septiembre los profesionales de las escuelas infantiles no tendrán que realizar la encuesta de autoevaluación, y no serán necesarias las entradas y salidas graduales. Volverán a estar permitidas las actividades de grupo y las asociaciones de padres podrán celebrar reuniones fuera del horario lectivo.

Otras medidas que se aplicaron como prevención frente a los contagios de covid-19 seguirán en vigor el próximo curso. Así, será necesaria la ventilación en las aulas y la limpieza y la desinfección tanto de los espacios como de las manos. El personal tendrá que seguir llevando mascarilla y deberá realizarse un control adecuado del acceso de proveedores y terceros. La distancia de seguridad entre trabajadores se seguirá respetando, así como la obligación de evitar coincidir en espacios reducidos.

Desde la Consellería de Política Social destacan que el buen hacer de los profesionales y las medidas de prevención puestas en marcha permitieron que el año pasado el número de centros abiertos superase en todo momento el 99 % de los existentes. Gracias a esto, apunta el departamento, «garantiuse un servizo fundamental para a conciliación das familias». El objetivo, con la actualización del protocolo, es conseguir esos mismos resultados el curso que viene.