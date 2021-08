La ministra de Sanidad enfría el traspaso del mir a Cataluña, pero la Generalitat replica que está previsto

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, este miércoles Mariscal

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado que el Gobierno esté planteando traspasar a Cataluña la competencia de la formación sanitaria especializada, entre ella la de los médicos internos residentes (mir). Ese traspaso ha generado una fuerte contestación tanto de la Xunta como de colegios médicos, y también de la dirección del PP.

«No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia. La única agenda de la mano del presidente Sánchez es seguir mejorando y cualificando nuestro mir», ha resaltado en rueda de prensa este miércoles.

Darias ha insistido de forma decidida en varias ocasiones en la negación del Gobierno a traspasar esta competencia, aunque ha mostrado su voluntad de acudir al Grupo de Trabajo surgido de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para defender la postura del Ejecutivo.

«Quiero dejar bien claro que este Gobierno va a continuar con el mismo sistema que tenemos hasta ahora. Si acaso seguir ampliando la cobertura de plazas siempre de la mano de las comunidades autónomas y de la Comisión de Recursos Humanos», ha defendido.

Así, ha argumentado que la posición del Ejecutivo de Sánchez sobre este polémica «es que no hay caso». «El Gobierno va a seguir trabajando con todas las comunidades para seguir mejorando algo que ya es excelente. Lo que ya estamos trabajando es en seguir mejorando esta oferta. No es intención en absoluto cambiar el sistema de elección mir que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas para mejorar el sistema que ya tenemos», ha esgrimido.

En este mismo sentido, Darias ha avanzado que se va a convocar «la mayor oferta por tercer año consecutivo» de formación sanitaria especializada, con 10.734 plazas. La convocatoria se va a publicar en septiembre, con el objetivo de recuperar el cronograma prepandemia. De esta forma, el Ministerio espera que en enero se celebren las pruebas.

«Es un sistema que cohesiona, que vertebra a toda la sanidad pública en España y prestigia la formación de nuestros sanitarios pero también la del país. La formación mir es una historia de éxito para España no solo a nivel nacional, también es un referente a nivel internacional», ha concluido.

Sin embargo, inmediatamente la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, replicó la ministra aseguran que ese traspaso «sí que está en la agenda», según ha apuntado en su cuenta de Twitter. La consejera catalana le ha reprochado que en la comisión bilateral «los gobiernos catalán y español acordaron crear un grupo de trabajo para debatir sobre este traspaso y otros».