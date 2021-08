Sanción de 43.761 euros para Negueira de Muñiz por no cobrar el canon del agua

Negueira de Muñiz a vista de dron FOTO MANUEL

Negueira de Muñiz es un pequeño ayuntamiento ubicado en el extremo oriental de la provincia de Lugo. Está a 40 minutos de A Fonsagrada, cerca de su límite con Asturias. Este es, según los últimos censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el concello menos poblado de Galicia. A diario y en el centro urbano, según el alcalde, Xosé Manuel Braña, viven unas 20 personas; en total y en los 26 núcleos que conforman el ayuntamiento, poco más de un centenar. Vivir en Negueira sale casi gratis, puesto que los vecinos no pagan ni agua ni recibo de basuras. Sin embargo, Augas de Galicia ha sancionado a este concello lucense con 43.761 euros de multa por no cobrar el canon del agua.

La propuesta de sanción, explica el alcalde, llegó al consistorio el otoño pasado. «Augas de Galicia fixo os cálculos da proposta de multa tendo en conta que hai 190 vivendas en Negueira, con tres ou catro residentes en cada unha. Iso tradúcese en 570 veciños, e nada ten que ver coa realidade deste rural noso. Nós contestamos dicindo que a media de empadroamentos no núcleo urbano era de 38 persoas, pero só residen a metade durante todo o ano», dice Braña convencido. Por lo tanto, reclama que le rebajen la cuantía, que califica de «inasumible» para un concello tan pequeño como el suyo.

Prescripción

A la sanción inicial, explica José Manuel Braña, habría que aplicarle una rebaja de casi 10.000 euros al considerar que el canon de 2015 está prescrito. «Segue sendo desorbitado, polo que dende o Concello presentamos un recurso de reposición e un expediente administrativo para reclamar tecnicamente esa débeda». Finalmente, hace apenas unos meses el ayuntamiento recibió la nueva multa, que suma, dice, más de 43.000 euros. «Estannos esixindo cobrarlles a auga aos veciños cando nós non levamos ese control porque somos un concello pequeno e no que por certo, non fixeron ningún investimento posto que as traídas e todo o que ten que ver coa auga sempre correu a cargo do concello», añade el regidor, que no duda en asegurar que «están afogando ao concello menos poboado» y reitera que «non temos estrutura para calcular o canon da auga nin para facer fronte a esta sanción».

Por su parte, Augas de Galicia confirma la sanción de 43.761 euros por el canon del agua y recuerda que «el Concello puede beneficiarse de la bonificación del 40 % si abona la cuantía en plazo voluntario, siempre y cuando no hagan reclamaciones». Precisan que «en ese concello se ha invertido más de lo que se ha recaudado, y en concreto más de 40.000 euros en el núcleo de Ernes».