La Administración gallega revisa su imagen corporativa y crea una tipografía propia, la Xunta Sans

As vosas fotos🤳: Bárbara Caamaño, desde a praia de Parameán, en Esteiro (#Muros) Moitas grazas!



👉Mañán teremos unha primeira metade do día seca e con poucas nubes. A partir do mediodía, chegan os ventos do oeste que traerán nubes baixas e algunhas chuvias co avance da tarde. pic.twitter.com/khfzEm1C2B