El PP reconoce un «evidente problema de persoal» en atención primaria, pero responsabiliza al Gobierno de Sánchez

Miguel Tellado, secretario genral del PPdeG

La saturación de la atención primaria en Galicia, debido al déficit de personal y al rosario de bajas, jubilaciones o de vacaciones sin cubrir, es un problema que no solo denuncian los profesionales y las fuerzas de la oposición. También lo reconoce el grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta, el PP. Su secretario general, Miguel Tellado, dijo este lunes que «é evidente que hai un problema de persoal» en la puerta de entrada al sistema sanitario público, aunque responsabilizó del mismo al Gobierno central por no convocar más plazas mir y autorizar la convocatoria de ofertas de empleo más amplias.

Tellado puso de relieve que los problemas de personal en la atención primaria son incluso anteriores a la pandemia y se deben casi siempre a que la Xunta «non conta con efectivos suficientes para contratar porque non hai médicios para contratar e reforzar» el sistema. Es por ello que pidió al Gobierno central que colabore con las comunidades autónomas y autorice ofertas públicas de empleo que permitan contratar a más profesionales.

«Non negamos a existencia de problemas», dijo Miguel Tellado, sobre la saturación de la atención primaria, si bien cree que el déficit de personal no es óbice para «negar a realidade» de que Galicia también dispone en estos momentos de la sanidad pública con más recursos de toda la historia y que superó con éxito el test de estrés que, en su opinión, supuso la pandemia de coronavirus.

Con todo, admitió que sería necesario incorporar más médicos, pero arguyó que el problema es que «non os hai no mercado laboral». Así que cree que es imprescindible actuar desde el lado de la oferta, que se encarga de regular la Administración del Estado. «Ten que haber convocatorias mir que permita a todas as sanidades públicas do país contratar en cantidade suficiente para resolver o déficit que existe», resolvió Tellado, trasladándole así la responsabilidad a Madrid.