Pardo de Vera, sobre la petición de la Xunta de gratuidad para la AP-9: «Me parece osada esa reivindicación»

XOAN A. SOLER

A la nueva secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la gallega Isabel Pardo de Vera, le parece «osado» que la Xunta reclame la gratuidad de la AP-9, como hizo esta semana, «teniendo en cuenta la hipoteca que ha supuesto por parte de otros Gobiernos la privatización y todas las prórrogas de las concesiones»: «Me parece un poco osada esa reivindicación», insistió este domingo en una entrevista en el circuito gallego de la cadena Ser. Pardo de Vera valoró las bonificaciones en los peajes de la autopista Ferrol-Tui que fueron aprobadas y puestas en marcha esta semana y que eran «una reivindicación y una deuda histórica con Galicia, porque era un desequilibrio con respecto al resto de vías que repercutía, además, «en el bolsillo de todos los gallegos».

En este sentido, incidió en que la obligación del ministerio es buscar el equilibrio entre territorios y apuntó que para ello es esencial que las infraestructuras no se utilicen como herramienta política. Son proyectos, dijo, «que se planifican a muchos años y que requieren de un consenso técnico si se quiere que sean eficientes. Utilizarlas políticamente redunda en una confrontación que solo produce ineficiencias en el sistema y creo que eso hay que superarlo».

Por eso, la hasta hace unos días presidenta del ADIF pide que se abandone la utilización política del AVE. «Ahora que están terminadas las pruebas no creo que tengan más recursos para utilizarlo políticamente después de los avatares que ha tenido esta línea de alta velocidad». A día de hoy, y teniendo en cuenta que «las pruebas van muy bien», Pardo de Vera tiene confianza en que se cumplan los plazos previstos para la llegada del tren de alta velocidad a Galicia. ««Yo creo que los gallegos a final de año tendremos el AVE. Y si hay incidencias lo contaré, pero en principio no hay razones para pensar que ese plazo no pueda cumplirse».

En cuanto a su ciudad, Lugo, ha resaltado el esfuerzo que ha hecho el ADIF para poner en marcha los proyectos de mejora de la red ferroviaria. Y destacó también la reciente licitación de la variante del AVE en Ourense, cuyas obras no impedirán la puesta en marcha de la alta velocidad.

Otro de los asuntos que el ministerio que dirige Raquel Sánchez tiene pendientes en Galicia es la transferencia de la AP-9: «Hay que tratarla, es un tema que está encima de la mesa, pero que hay que analizar desde todos los puntos de vista y ver ventajas e inconvenientes», dijo la nueva secretaria de Estado.