La oposición rechaza el techo de gasto de la Xunta y pide una política más expansiva

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, durante la presentación de los Orzamentos para el 2021 XOAN A. SOLER

El pleno del Parlamento gallego se reunirá este martes en sesión extraordinaria para ratificar el techo de gasto propuesto por la Xunta para el 2022, fijado en los 11.571 millones de euros, cifra que marca lo máximo que está dispuesto a gastar el Gobierno gallego el próximo ejercicio y que se ha topado con el rechazo de los grupos de la oposición por considerarla poco expansiva y carente de ambición.

La portavoz de Economía del BNG, Noa Presas, que también preside la comisión parlamentaria que se encarga de tramitar los Presupostos, echó este lunes sus cuentas para recordar a la Xunta que la previsión de gasto público decae en relación a este año. «No 2020 aprobamos un teito de gasto de 11.664 millóns de euros e, a semana pasada, o Consello da Xunta aprobou un límite de 11.571 millóns», explicó Presas, por lo que afirma que el límite de gasto no crece, sino que desciende en 93 millones.

«O presidente da Xunta precisa unha calculadora ou ten que deixar a propaganda de lado», dijo la diputada nacionalista, que censuró que Alberto Núñez Feijoo compare el techo de gasto planteado para el 2022 (1.571 millones de gasto no financiero) con el presupuesto real de este 2021 (11.563 millones) para reflejar que hay un crecimiento de unos 8 millones.

Tanto el BNG como el PSdeG ven una tendencia a la «contención» en el gasto de la Xunta y dudan que pueda contribuir a la reactivación de la economía. Sin entrar a fondo en el debate sobre el techo de gasto, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, demandó este lunes unas políticas de gasto público «expansivas», que permitan generar demanda agregada e incremente la actividad económica del país. «Todo o que sexa incrementar o gasto público sería positivo», arguyó Caballero, que pidió al Ejecutivo gallego que dialogue con la oposición en este asunto y no se limite a aplicar el rodillo.

Desde el BNG, Noa Presas destacó que la propuesta del techo de gasto anticipa unos presupuestos «rutineiros», que repetirán «receitas fracasadas e con memnos gasto, pese a crise sen precedemente no sanitario, no económico e no social». Los nacionalistas insisten en pedir un incremento de la capacidad de gasto a base de abrir una negociación bilateral con el Estado.