Altas esperas y falta de personal siguen marcando la atención a la salud mental

Un paciente esperando en un centro de salud, en una foto de archivo Agos Iglesias

Uno de cada cinco gallegos (el 21,6 %) sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Además, según la última Encuesta Nacional de Salud, el 16,2 % de los gallegos declaró haber padecido alguno en los 12 meses anteriores a ser consultado. Son solo dos datos que dan idea de la importancia creciente de la atención a la salud mental. Y ambos fueron calculados antes de que el covid-19 y sus consecuencias en forma de confinamiento, restricciones, enfermedad y muerte irrumpieran en las vidas de la población.

En junio del 2020, se aprobó el Plan Galego de Saúde Mental, que con su previsión de objetivos, recursos y prioridades debe guiar el trabajo en esta materia hasta el 2024. Un año después, se han puesto en marcha algunas unidades nuevas, nuevas contrataciones y varios de los programas que buscan mejorar la atención del Sergas en este campo. Sin embargo, Galicia arrastra desde hace años preocupantes carencias en el ámbito de la salud mental, que hacen muy difícil la puesta al día del sistema. Así, si en el año 1997 se recomendaba que el número de profesionales alcanzase los 1.500, en el 2019 no llegaban al millar. También se estaba muy lejos de alcanzar las recomendaciones en cuanto a número de unidades de salud mental u hospitales de día hechas dos décadas antes.

A día de hoy, las cifras están subiendo, pero siguen muy por debajo de las ratios europeas. Para muestra, un botón. Se calcula que en Galicia hay cuatro psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En otros países del continente, hay veinte.

«Vimos de dez anos de esquecemento e precarización. É certo que agora está habendo contratacións, pero é como se tes un barco cunha vía de auga enorme, e o que chegan son máis cubos para achicar auga», compara Rosa Cerqueiro, representante del Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM), para la que Galicia padece «problemas estruturais» en esta materia. Entre ellos destaca, además de la falta de recursos heredada, la necesidad de cambios profundos en el propio modelo asistencial que, en su opinión, es «cortopracista, bioloxicista e descoordenado, todo o psicosocial segue precarizado, e debería haber unha maior participación do paciente».

Los largos tiempos de espera para ser atendido por un profesional de salud mental son otro de los grandes problemas para Cerqueiro, que los relaciona directamente con el alto consumo de psicofármacos que hay en la comunidad gallega, superior al de otras autonomías.

Según los últimos datos del Sergas, a 30 de junio de este año, el tiempo medio de espera para acceder a una consulta de psiquiatría era de 32,6 días, una cifra que subía hasta los 32,8 en el área sanitaria de Vigo y que rozaba los 38 en la de A Coruña-Cee.

Listas de espera de consultas externas de psiquiatría La Voz

Esos tiempos se multiplican a la hora de ser tratado por un psicólogo. En Galicia, el médico de familia debe hacer la derivación al especialista en psiquiatría, y será este quien envíe al paciente a otro tipo de profesional de la salud mental si lo considera oportuno. Desde la Asociación de Psicólogos Clínicos do Sergas estiman que las esperas en su especialidad están entre los tres y los seis meses. «Son tempos imposibles. Cando falamos de problemas mentais unha atención precoz é básica para una resolución rápida. Cando se atrasa, o problema cronifícase, o tratamento e máis complicado e longo, e hai máis consecuencias», explica Yolanda Castro, presidenta de la asociación. El excesivo tiempo entre una consulta y otra es también problemático. «O profesional pode considerar que o adecuado, por exemplo nunha depresión, é ver ao paciente semanalmente ou cada quince días, pero as axendas non o permiten, case sempre pasan meses», afirma Castro.

«Necesitamos que os psiquiatras non teñan que atender aos pacientes en minutos. Estamos vendo a 15 ou 16 persoas nunha mañá, cando na privada non se superarían os seis ou oito pacientes», reclama por su parte José Ramón Silveira, presidente de la Asociación Gallega de Psiquiatría que, más allá de las consultas externas, también apunta a grandes dificultades para ofrecer una atención psiquiátrica hospitalaria de calidad que realmente acompañe al paciente, y destaca por preocupante la escasez de recursos para atender a los trastornos más graves y crónicos.