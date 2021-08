«Levántome ás seis da mañá facer a diálise e menos mal, porque a factura é a mesma»

Paulino Blanco con su máquina de oxígeno, en su casa de Cospeito OSCAR CELA

«Se non chego a madrugar, a factura teríase disparado». Así de convincente es Paulino Blanco, un vecino de San Xoán de Sistallo, en Cospeito, que se levanta a las seis de la mañana para hacer la hemodiálisis, «a isto non se acostuma un, pero parece que non me vai quedar outro remedio porque vai para longo», dice con tono irónico este lucense.

Blanco decidió hacer «este gran sacrificio» cuando se enteró de la subida del precio de la energía, algo que le pareció «completamente escandaloso». Además, eliminó la cocina de inducción de su día a día y empezó a utilizar solamente la de butano. «Eu agora sigo pagando o mesmo, e iso que a lavadora só a poño a fin de semana», explica. Ahora, este lucense ya puede analizar cómo le afecta la subida del precio de la luz ya que hace apenas unos días recibió su primera factura completa tras la entrada en vigor de las nuevas franjas horarias. «Eu viña pagando uns 70 euros ao mes. Este último foron case 80, pero sen esquecer todo o que deixei de facer para evitar o susto», constata este hombre.

Las rutinas a sus 60 años consisten en, desde hace ya dos meses, levantarse a las seis de la mañana para terminar su hemodiálisis antes de las diez, que es cuando empieza a dispararse la tarifa. «Pago case o mesmo porque o consumo só o fago en horas valle ou llanas», reitera.

Oxígeno durante 16 horas

Paulino explica también que él tiene oxígeno pautado por su médico unas 16 horas al día, «e isto si que tira da luz», comenta. Asimismo, se acuerda de otros enfermos que viven conectados a máquinas: «Tivérono que notar e moito, o meu medo e que haxa xente que non leve a cabo o seu tratamento porque non poida afrontar economicamente unha subida descomunal no recibo», explica el lucense, a lo que añade lo siguiente: «Eu vou sumando aparatos, polo que sumo tamén consumos, pero o que eu fago necesítoo para vivir, é cuestión de supervivencia».

Sobre la factura que ahora sostiene entre las manos, cuenta que «non se entende nada ben». Él, que está pendiente de cada recibo que descarga en su teléfono, cuenta que no consigue saber las franjas horarias concretas en las que ha realizado los consumos, «só pon o prezo medio da enerxía». Aún así, este mes el recibo llegó con retraso ya que, tal y como explica el lucense, generalmente recibe la lectura entre los días 13 y 15 de cada mes. Sin embargo, este julio la demora fue de casi 20 días: «E non teño nin idea de por que, pero anticipo que non hai motivo de peso».

Paulino Blanco quiere mostrar su indignación al considerar que ninguna formación política se ha implicado en luchar contra la subida de la luz: «Parece que todos teñen algún interese, pero hai que pensar na xente e, sobre todo, na que precisa empregar moitos aparatos para sobrevivir».

Desde su casa de San Xoán de Sistallo, Paulino es rotundo al asegurar que, por el momento, seguirá madrugando: «Prefiro facelo a afrontar recibos impagables. Éche o que hai».