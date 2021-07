El secreto de los dos únicos concellos que no conocen el saldo vegetativo negativo

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y la regidora de O Porriño, Eva García Ángel MansoM. Moralejo

Les separan más de 180 kilómetros. Uno se sitúa en el área metropolitana de Vigo y otro, en la de A Coruña. Pero O Porriño y Arteixo tienen más de una cosa en común. Alguna tan llamativa como el hecho de que son los dos únicos concellos de Galicia que nunca han registrado más muertes que nacimientos, al menos desde el año 1975 donde arrancan los registros del Instituto Galego de Estatística. Con importantes polígonos industriales y poblaciones en crecimiento, los alcaldes de ambos municipios analizan las claves que podrían explicar por qué ambos son una excepción en una Galicia que sufre con dureza la caída de la natalidad.

Eva García, alcaldesa de O Porriño

«El futuro está en la natalidad, y nosotros somos un concello atractivo»

«Somos un concello atractivo», resume la alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García, que se muestra orgullosa de que la localidad se mantenga, desde hace al menos 46 años, como una excepción a la regla de esa Galicia donde se celebran más entierros que nacimientos. «La natalidad es el futuro» señala rotunda, reconociendo que cada año, al conocer los datos del movimiento natural de la población, la satisfacción se mezcla con la incertidumbre. «Siempre piensas ¿es una cuestión de tiempo al tiempo o realmente vamos a poder seguir manteniendo esta situación de saldo positivo? Porque en este país hay muy poca protección a la natalidad, no hay ayudas de ningún tipo. Los responsables públicos deben hacer políticas activas para que las parejas en edad de tener hijos se animen a ello, porque realmente haya una cobertura social que les permita tenerlos».

Ayudas económicas directas y más apoyos a la conciliación son las peticiones de esta regidora. Entretanto, desde su Ayuntamiento abogan por poner su granito de arena con recursos como la creación de guarderías, estando prevista, por ejemplo, la apertura de una nueva escuela infantil en la Zona Franca este próximo otoño.

Las posibilidades de empleo son, según Eva García, uno de los principales atractivos del municipio. Con importantes polígonos industriales en su entorno, la localidad logró pasar de una tasa de paro del 27 % en el 2015 a estar actualmente por debajo del 10 %. «Hacemos muchas políticas activas de empleo y estamos muy en contacto con las empresas», indica la alcaldesa. Algo que, según destaca, complementan con precios bajos en los servicios municipales básicos, como la recogida de basuras. Así ha ido atrayendo población joven, sumando más de dos mil habitantes en los últimos años.

«Se trata de hacer de O Porriño un sitio en el que la gente quiera residir, al que vengan parejas jóvenes para desarrollar sus proyectos vitales y tener a sus hijos», defiende la regidora, que asegura que sobre su mesa hay proyectos que transformarán el municipio de manera importante en el próximo bienio. «Vamos a trabajar en temas de movilidad sostenible, de agenda 2030... Seguiremos avanzando en humanización, para crear espacios públicos amables y entornos seguros donde apetezca vivir», concluye.

Solo cinco concellos gallegos tienen más nacimientos que muertes, y sus datos también empeoran monica p. vilar

Carlos Calvelo, Alcalde de Arteixo

«A xente nova vén aquí porque pode traballar, e iso redunda nos nacementos»

El potencial económico y de empleo de sus polígonos industriales y del puerto exterior son las grandes bazas del Concello de Arteixo, según su alcalde, el popular Carlos Calvelo. «Somos un concello eminentemente de xente nova, que vén aquí porque pode traballar, e iso redunda nos nacementos», explica. Una natalidad y un crecimiento poblacional (el número de empadronados supera ya los 33.000 según fuentes municipales) que, a su vez, supone retos para el Concello. «Isto require de nós un esforzo para ir aumentando os equipamentos, as infraestruturas e os servizos», indica el regidor.

En esa línea, Arteixo destaca por contar con varias escuelas infantiles públicas con horarios amplios que facilitan la conciliación, pero también con un gran número de parques de juegos, áreas de deporte y jardines públicos, que Calvelo asegura se reparten por todas las parroquias del municipio, tanto rurales como urbanas. A mayores, el propio Ayuntamiento ofrece actividades deportivas y extraescolares, y no olvida a los más pequeños en la programación cultural o de festejos. «Aquí xa non se vén so a durmir, hai equipamentos para facer vida, para desfrutar, e ningún veciño precisa desprazarse a A Coruña porque ten a man todos os servizos», afirma el alcalde, que destaca también que los colegios de la zona son centros de referencia, con un importante proyecto tecnológico vinculado.

La pandemia también puso de relieve otros posibles atractivos de este concello, colindante con la ciudad herculina. «A Coruña tienen 30 kilómetros cuadrados, Arteixo 90. Temos moitos espazos de esparcemento, unha costa agradable, paseos marítimos, sendas fluviais e peonís nas que seguimos traballando... En definitiva, moitos lugares onde pasear e estar ao aire libre sen aglomeracións. E ademáis, vivenda a un prezo máis competitivo», destacan.