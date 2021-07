La Xunta amplía las bonificaciones en las autopistas autonómicas

ANA GARCIA

El Gobierno gallego ha reaccionado a las bonificaciones en la autopista AP-9 autorizando descuentos también para las autopistas de titularidad autonómica (A Coruña-Carballo y la de Val Miñor). Serán para las familias numerosas, que tendrán una bonificación del 100 % del importe a la vuelta; además, con carácter general, para los usuarios recurrentes la rebaja computará en las 24 horas siguientes al pago de la ida, un 25 % para el primer viaje, y un 50 % en el segundo. Los descuentos serán acumulativos, por lo que también podrán sumarse los de horario nocturno, que se activaron en el 2019. En Galicia hay 27.000 familias que serán posibles beneficiarias.

El presidente de la Xunta aseguró tras el Consello da Xunta en el que se abordó este asunto que, de esta manera, las vías de alta capacidad autonómicas seguirán siendo más económicas que la Autopista del Atlántico «e das máis baratas de España». Alberto Núñez Feijoo valoró como una «moi boa noticia na que levamos traballando tempo» la activación de las rebajas en la AP-9, aunque considera incompleto el objetivo porque no se incluye en el acuerdo alguna ventaja para atraer a los transportistas, para los que no hay incentivos para que dejen de utilizar carreteras secundarias. Lamentó que tampoco se logre el levantamiento del peaje completo en Redondela, y recordó la necesidad de informar con rigurosidad sobre cuáles son las circunstancias en las que se producen beneficios, porque en muchas ocasiones no se podrán aplicar.