Quejas en Redondela porque las rebajas en las cabinas requieran telepeaje

Los vecinos de Redondela, tras muchos años exigiendo la eliminación total del peaje Redondela-Vigo, se han quedado disconformes con las nuevas bonificaciones. Y es que, en su momento, el exministro de Fomento Íñigo de la Serna declaró que el peaje de ese tramo iba ser eliminado en el año 2019. Una decisión que nunca se llevó a cabo y que la población de Chapela y Teis sigue reclamando.

La aplicación de las nuevas medidas supondrá una bonificación del 100 % del coste, pero solo para una serie de conductores. De esta manera, será gratuito exclusivamente para los usuarios que realicen un trayecto de ida y vuelta iguales en 24 horas y dispongan de telepeaje.

«Es injusto. No es normal que en un tramo tan pequeño tengamos que pagar un euro. Y no es normal que para unos sea gratis y para otros no. Debería ser gratuito para todo el mundo», dice María Fernández, que se ve obligada a pagar el peaje varias veces a la semana. Los vecinos de Redondela no entienden por qué las rebajas solo se aplican para los conductores con telepeaje y no para todos los usuarios. «Es una decisión discriminatoria. Todos deberíamos ser iguales. La gente con telepeaje no debería tener un mayor beneficio que los conductores que se paran y pagan el euro en la cabina», explica David Vázquez, que realiza ese trayecto dos veces al día y le supone un coste de más de 80 euros cada mes.

Los vecinos han recibido estas rebajas en la autopista como un nuevo engaño por parte del Gobierno. Después de muchos años reclamando la desaparición total del peaje, las bonificaciones se quedan escasas. «Es un fraude total. El alcalde lleva años diciendo que va a quitar el peaje y nunca lo ha hecho», indica Isabel Isidoro, vecina de Redondela que se desplaza todos los días a Vigo por cuestiones laborales. Ante esta situación, las asociaciones vecinales de Teis y Chapela han convocado una concentración en la rotonda de Cabañas-Rande para exigir la supresión «real» del peaje del tramo Redondela?Vigo.

En el sector del transporte la noticia tampoco ha sido bien recibida. «Me parece una decisión tardía y mala. Es un castigo a los transportistas. Teníamos apalabrado un 60 % de rebaja y tan solo se realizó un 20 %», exclama el director de la Asociación de Transportistas Ramón Alonso, si bien el peaje en el tramo de Redondela será gratuito para ellos.