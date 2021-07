Primer día de descuentos en la AP-9: «Vou aforrar 150 euros ao mes»

El momento de los telepeajes en la AP-9: entre 2,40 euros al mes y 40 al año carlos punzón

Carlos Álvarez es comercial y vecino de Vigo. Recorre la AP-9 «todos los días» entre la ciudad olívica y Pontevedra. «Me parece estupendo, llevaban tanto tiempo hablando de esto...», comenta sobre la rebaja. Álvarez incide en que cualquier descuento es bueno, aunque también advierte de que con las nuevas medidas todavía es un tramo «caro, carísimo».

Pablo Fariña

Procedente de Portugal, más concretamente de Viana do Castelo, Eduardo Caldas es un profesor que se encuentra de vacaciones en las Rías Baixas. «Eu sempre vexo ben unha rebaixa aínda que a min non me vai servir de nada porque non vou e veño no mesmo día», indica. Para este turista luso, que visita Galicia varias veces al año, el precio del billete es elevado a ambos lados del Miño. «En Portugal as autoestradas tamén son caras. Creo que é equivalente ao que pasa aquí. Non son baratas nin en Galicia nin en Portugal», recalca.