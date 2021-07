El BNG reclama a la Xunta «ideas» para la Conferencia de Presidentes y la gestión directa de fondos europeos

Olalla Rodil en la rueda de prensa de este jueves Xoán Rey || EFE

El BNG ha reprochado al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, su «falta de transparencia» por no enunciar cuál será su posición y qué cuestiones llevará a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Salamanca. «A menos de 24 horas, non temos nin idea de cal vai ser a posición da Xunta para defender os intereses dos galegos nesa xuntanza», señaló Olalla Rodil, viceportavoz de la formación frentista, que acusó a Feijoo de «centrarse en cuestións de forma, en lugar de no fondo».

En esa línea, censuró que el mandatario gallego acuda «co cronómetro na man», pero sin ideas. «O importante non é canto tempo vai falar o presidente da Xunta, senón de que vai falar», aseveró Rodil, comparando su posición con la de otros líderes autonómicos a los que atribuyó acudir al encuentro con importantes «logros» previos, como por ejemplo el lendakari vasco Íñigo Urkullu, que confirmó su asistencia al cónclave después de que el Gobierno central aceptase convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico Vasco.

Para la nacionalista, las apuestas de Galicia en la reunión han de pasar por reclamar la gestión directa de los fondos europeos Next Generation. «Cando Madrid decide, Galicia sempre perde», aseveró Rodil, que también reclamó que las aportaciones económicas lleguen a la «economía real» de las pequeñas y medianas empresas o los sectores vulnerables, y no acaben en los bolsillos de las multinacionales.

El BNG también insistió en pedir un nuevo modelo de financiación autonómica que permita a los gallegos gestionar el dinero recibido «en función das prioridades de Galicia» y conseguir que el Estado «deixe de facer caixa» en la comunidad. Y reclamó que se convoque una comisión bilateral Xunta-Estado para abordar y negociar cuestiones pendientes.

Rodil consideró que Feijoo debe exigir además un refuerzo del sistema sanitario y que se agilice la vacunación.