Transportes espera un aumento del tráfico en la AP-9 por los descuentos que se aplican desde hoy

El líder de los socialistas gallegos ofreció un acto para celebrar las rebajas de la AP-9 arropado por varios dirigentes de su partido en una entrada de la autopista en Santiago. Allí dijo que considera «ridículo» que el jefe del Gobierno gallego califique ahora de insuficientes las rebajas de peajes en la AP-9. Y abundó en que Feijoo no consiguió que se hiciera ninguna rebaja sustancial cuando gobernaban Rajoy y Aznar, cuando no se opuso a aumentar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 o cuando no tuvo política de bonificaciones en las autopistas gallegas.

Asturias reclama descuentos en su autopista para evitar «agravios comparativos»

El Gobierno asturiano pedirá al Ejecutivo central que en los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 figure una partida que permita aplicar bonificaciones al peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación entre Asturias y León. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, pese al avance de muchas de las inversiones pendientes del Estado en Asturias, el Principado mantiene su nivel de exigencia con los compromisos del documento suscrito en la Alianza por las Infraestructuras entre el Gobierno, partidos, sindicatos y patronales.