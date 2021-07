Las universidades no podrán tener más del 40 % de los profesores con contratos temporales

Actualmente, la Lei 12/2021 de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa está ya en vigor desde el pasado jueves, aunque la nueva entidad gallega todavía debe solicitar y recibir de la Xunta autorización para iniciar su actividad académica.

Fuentes de Afundación tampoco se han mostrado preocupadas por las nuevas exigencias ministeriales, que además ya llevaban meses fraguándose. Aseguran que el proyecto se adaptará a las especificaciones de la nueva normativa y al número de titulaciones que se requiere (inicialmente, ofertan menos grados y másteres de los requeridos, y en solo dos ramos del conocimiento), y señalan como «positivo» el poder presentar a los estudiantes más opciones. «Celebramos tamén que se poña o acento na calidade, tanto no caso da universidade pública como privada. En España é moi necesario mellorar o produto de investigación, non investigar soamente, senón que as investigacións, os seus resultados, sexan relevantes», indican desde Afundación.