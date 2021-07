Hugo Vázquez Veiga: «Tenemos los pies de barro»

-¿Qué piensa cuando ve esos desmadres que desafían a la enfermedad?

-Son actitudes que no entiendes. Los dermatólogos estamos muy acostumbrados a que no se nos entienda. Llevamos toda la vida luchando para que la gente no se queme con el sol, que no consuma luz ultravioleta porque produce cáncer de piel, produce melanoma y el melanoma mata. Pero seguimos viendo cada día más melanomas.

-Tenemos demasiada prisa por broncearnos.

-Sí. Tenemos la playa llena al mediodía. Lo mismo está pasando con el covid, no tenemos conciencia de lo que podemos estar haciendo. Nadie está libre. La libertad hay que respetarla, pero que no tenga una carga para otras personas, porque cuando tú enfermas, enferma mucha gente a tu lado, porque sufren. Si podemos evitar el cáncer de pulmón, dejemos de fumar; si podemos evitar el melanoma, dejemos de consumir exageradamente luz ultravioleta.