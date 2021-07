Hanspeter Mock, embajador de Suiza en España: «Las tecnologías y la salud tienen futuro laboral en Suiza»

-Suiza tiene un gran nivel de investigación y acoge empresas innovadoras en expansión, ¿puede ser Galicia un buen lugar para invertir?

-Existen varios factores que intervienen en ese tipo de decisiones. La calidad de la educación y la formación profesional en los sectores citados es muy importante, así como las infraestructuras y la conectividad. Y, por último, la calidad de vida, ese es un plus innegable. A primera vista, Galicia me parece que cumple con varios de esos criterios, así que me gustaría indagar más sobre esa posibilidad, porque las relaciones son excelentes, así que estamos abiertos a escuchar y aprender para abordar los desafíos que nos unen, como crear juntos nuevas oportunidades y valor añadido para nuestros ciudadanos. También tenemos proyectos científicos y culturales en los que posiblemente pensemos en Galicia, porque para mí los vínculos humanos son muy importantes, y esa relación de los gallegos con mi país, pesa.