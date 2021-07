El Gobierno solo garantiza la cobertura 5G para el 2025 a 23 localidades gallegas y el aeropuerto de Santiago

EP

Las frecuencias para implantar el 5G en España ya tienen dueños. Rematada la subasta de la banda de 700 MHz (en el conocido como el segundo dividendo digital), Telefónica, Vodafone y Orange se han confirmado como los operadores que desarrollarán la red 5G en el país. Además del pago conjunto de 1.010 millones de euros al Gobierno por los lotes conseguidos, hacerse con el codiciado uso del espacio público radioeléctrico supone que las tres empresas tendrán que asegurar unas coberturas mínimas de aquí a mediados del año 2025. Y en esas condiciones de mínimos, Galicia no sale del todo bien parada.

En lo que toca a localidades, los pliegos de condiciones obligan a los tres operadores adjudicatarios a cubrir, antes del 30 de junio del 2025, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En el caso gallego, esa obligación solo atañe a las siete principales ciudades: Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol.

A mayores, el operador que se ha hecho con el principal bloque de frecuencias, que ha sido Telefónica, deberá dar cobertura a las localidades de más de 20.000 habitantes, lo que supone sumar a la lista a otros 16 concellos de las provincias atlánticas: Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira (en la provincia de A Coruña); y Cangas, A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, O Porriño, Redondela y Vilagarcía de Arousa (en la de Pontevedra). En las provincias interiores, en el plazo de cuatro años solo será obligatorio dotar de 5G a las capitales.

Un aeropuerto y ningún puerto

Las obligaciones de la subasta también incluyen dar cobertura a infraestructuras de comunicación claves, como ciertas carreteras, aeropuertos, puertos o estaciones de ferrocarril. En el caso gallego, no son demasiados los enclaves incluidos en el listado. En lo que toca a los aeródromos, el único incluido es el de Santiago, que los tres operadores deberán atender antes de mediados del 2025 (en otros aeropuertos españoles, la fecha límite es el 31 de diciembre del 2022). No aparecen recogidos en las obligaciones mínimas ni Peinador, en Vigo, ni Alvedro, en A Coruña.

Más llamativo es el caso de puertos y estaciones de tren, dado que los pliegos de la subasta no incluyen ni un solo enclave de este tipo en Galicia. Es decir, el Puerto de Vigo, líder español en pesca y destacado también en el movimiento de mercancías, no tiene garantizada la cobertura 5G en los próximos cuatro años, algo que sí tendrán los de Arrecife o Ibiza. Tampoco será obligatorio que Telefónica, Orange o Vodafone la proporcionen en ninguna de las nuevas estaciones intermodales o paradas de ferrocarril que ya existen en la comunidad.

Tras consultar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre los criterios que guiaron la selección de las infraestructuras incluidas en las bases como de cobertura obligada, el departamento gubernamental se ha limitado a señalar que «el principal criterio que se utilizó fue el de mayor cantidad de tránsito de personas y mercancías, y también se tuvo en cuenta que hubiera infraestructuras de todas las comunidades autónomas».

La AP-9 y la A-8, con 5G el año próximo

Respecto a las carreteras, sí hay algunas vías gallegas incluidas en las obligaciones derivadas de la subasta de frecuencias. Así, la AP-9 y la A-8 deberán contar con cobertura 5G antes de que termine el año próximo, el 2022. A 30 de junio del 2025, deberán tenerla también la A-6, la A-52, la N-634 (que va de San Sebastián a Santiago) y la N-642 (que transcurre entre Vegadeo y San Cibrao). No se incluye ningún carretera ni autovía de la red autonómica.

¿Quiere esto decir que el resto de localidades y carreteras gallegas no tendrán cobertura hasta después del 2025, o que no habrá 5G en ningún puerto ni estación de tren de la comunidad antes de cinco años? No. Los pliegos solo marcan los requisitos mínimos que las empresas adjudicatarias deben cubrir. Telefónica, Vodafone y Orange podrán luego decidir luego sus propios objetivos e incluir otros enclaves que consideren de interés. Pero lo cierto es que dotarlos o no de esta tecnología queda a partir de ahora en manos de lo que decida al respecto cada operador, ya que el Gobierno no se lo ha exigido.