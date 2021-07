Pontón: «O BNG é a única alternativa para un futuro mellor»

Paco Rodríguez Paco Rodríguez Paco Rodríguez Paco Rodríguez Paco Rodríguez

Como cada 25 de julio, el nacionalismo gallego cumplió con su ritual, un ritual de naturaleza política, muy distinto del institucional y religioso que se celebra a escasos metros, y con el que trata de mostrar su músculo, de exhibir la fortaleza de su base social. Con el viento de cara, convertido en líder de la oposición en Galicia tras haberse asomado al abismo, el BNG desprende ahora un entusiasmo que creyó perdido, personificado en el liderazgo de Ana Pontón, cuyas bases y simpatizantes aclaman como si vieran en ella a una especie de salvadora. Desde hace décadas, la escenificación del Día da Patria sigue un guion parecido: la salida desde la Alameda, las banderas con la estrella roja de cinco puntas que ondean al viento y las viejas consignas que se remontan a los años convulsos del tardofranquismo. Sin embargo, algo ha cambiado en el discurso, en la estrategia política: las cuestiones que afectan más al día a día de los ciudadanos, como el desorbitado precio de la luz, los peajes de la AP-9 o las consecuencias del declive industrial, han relegado, poco a poco, a los posicionamientos de índole más teórica o ideológica. Y prueba de ello fue el discurso de su líder. «Somos a única alternativa para unha Galicia mellor», proclamó Ana Pontón en A Quintana, donde el público se organizó en filas separadas por el covid, y donde se aclamó a Oriol Junqueras, el líder de ERC recién salido de la cárcel, como si fuese un héroe.

Esa es, ahora, la estrategia nacionalista, desmentir a quienes se afanan en creer que ha tocado techo, que haber adelantado al PSdeG es algo coyuntural, en definitiva, ampliar su base con un discurso más pegado a la calle. Y eso hizo Ana Pontón otra vez, llamar a todos los gallegos, nacionalistas o no, a apoyar el proyecto del Bloque, «unha organización aberta e plural, onde teñen cabida todas as persoas que lle queren a Galicia, unha Galicia sen límites», dijo. Como si se tratase de una intervención en el Parlamento, la portavoz del BNG volvió a señalar a Feijoo y al PP por no reclamar competencias, por su sumisión a Madrid y a las grandes compañías, por las puertas giratorias. También lanzó un recado a Pedro Sánchez, al que advirtió de que se equivoca «practicando con Galicia a mesma discriminación que o PP». Pero fue la única alusión porque, el resto de los reproches, perfectamente dirigidos y calculados, fueron para el presidente gallego y el partido que lidera, pese a que gobiernan Galicia con una holgada mayoría absoluta. «Está a todo menos a gobernar, botando balóns fóra cando veñen mal dadas e apuntándose medallas que non lle corresponden; e sobre todo, está facendo de oposición da oposición, e se a súa ilusión é exercer de oposición do BNG, que non se preocupe, faremos todo o posible para que pase a portavoz da oposicióin e cumprir os seus desexos», ironizó ante el público, que irrumpía en aplausos.

Fallida operación reconquista

La anécdota de la jornada se produjo también en A Quintana, escaleras arriba, donde había un grupo de ultraderecha, ataviado con banderas de España y camisetas oscuras en las que se leía la palabra «Reconquista» con los colores estampados de la rojigualda. Algunos tenían estética legionaria, pero otros parecía que iban a participar en una regata. El cordón de seguridad que había organizado el Bloque, con órdenes expresas de no entrar en provocaciones, miraba atentamente al grupo de personas, que se habían colado ahí para consumir en una de las mesas de la terraza, atentamente vigilada por un grupo de policías. «¡El Apóstol es de de todos los españoles! ¡ El Apóstol no es del Bloque!», gritó de repente uno de los reconquistadores megáfono en mano. La proclama dejó perplejos a muchos, porque no se sabe en qué momento el Bloque ha reivindicado alguna vez a Santiago Matamoros o la Batalla de Clavijo. Después sonó una especie de copla, como si alguien fuese a sacar una cabra o un organillo, y el ambiente empezó a caldearse. Manifestantes nacionalistas increparon a los alborotadores y fue entonces cuando los agentes, para evitar incidentes, invitaron a los ultraderechistas a abandonar la plaza, lo que hicieron obedientemente. Cuando el camarero se disponía a retirar lo que había consumido el reducido grupo de reconquistadores, un señor se le acercó y le preguntó. «¿Pagáronche a conta? Se non, pago eu sen problema».