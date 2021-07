Cómo remontar la crisis del covid: «Dejar de hacer política, gestionar y generar confianza»

De izquierda a derecha, el doctor Carlos Bastida, el jubilado de Ferroatlántica. Manuel Leira; el armador Pablo Pombo, la presidenta de Hosfega, Elena Vitoria; la empresaria Beatriz Castro, el empresario Richard Lema, la ganadera María Jesús Chenel y el estudiante Ignacio Garbayo VÍTOR MEJUTO

La pandemia que ha sacudido a todo el planeta durante los últimos dieciséis meses no solo ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario, también la rueda que hace girar la economía para alimentar la sociedad de bienestar. ¿Hemos aprendido la lección o tropezaremos mil veces en la misma piedra? ¿Por dónde tenemos que empezar para que Galicia comience a remontar de una crisis provocada por un virus con el que debemos aprender a convivir? Esas son algunas de las preguntas que, con motivo de la celebración del Día de Galicia, ha planteado La Voz a nueve representantes de la sociedad gallega: Carlos Bastida Calvo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Generales en Galicia; Ignacio Garbayo, un joven que ha obtenido la mejor calificación de la ABAU en Ourense y quiere estudiar Ingeniería Informática y Matemáticas; Pablo Pombo, armador de arrastre; Beatriz Castro, una de las promotoras de Caylu Delivery, una empresa creada en plena pandemia; María Jesús Chenel Blanco, ganadera de vacuno de carne; Elena Vitoria, presidenta de Hostelería Federada Gallega (Hosfega); Manuel Leira Ferreiro, jubilado de Ferroatlántica, y Richard Lema, de Paulasub, una empresa que ha apostado por la economía circular para dejar de depender de la importación de madera. Todos ellos son ciudadanos que, pese a observar el problema desde ópticas totalmente distintas, llegan a la misma conclusión: Los 18 gobiernos que conviven en España -los de las 17 autonomías más el central- tienen que dejar de hacer política para dedicarse a gestionar al unísono y, de ese modo, generar en la población una confianza que ahora no tiene. Y para muestra, como explica el doctor Bastida está que «nos han dicho ''pueden sacarse las mascarillas'' pero todos continuamos llevándolas puestas. O nos dijeron los que se han vacunado con AstraZeneca es mejor que se pongan Pfizer, pero la cola de Pfizer estaba vacía».

Un primer paso para recuperar esa confianza, como apunta Manuel, es «mirar a la gente, abandonar la crítica destructiva y aportar ideas que ayuden a planificar el rumbo a seguir de un modo claro. Un político no puede destruir al contrario sin aportar una idea para mejorar».

Y Richard, que ha buscado la ayuda de dos centros de investigación (uno gallego y otro portugués) para dar un giro a su empresa y no dejarse vencer por los efectos de la pandemia, apostilla que «deberían bajar al campo de batalla y, con conocimiento de causa, decir "podemos tirar por aquí o por allí"».

Su discurso enlaza con otro de los mensajes en los que coinciden todos: «Hay que dejar el individualismo y narcisismo para pensar en el bien común», como explica Bastida. Justo esa es la receta que María Jesús copió de la experiencia vivida por su abuela: «En su época pasaron hambre, pero estaban todos juntos, todos tiraban del carro al unísono. Ahora cada uno mira para su carro y no es el momento de hacer eso. Como no trabajemos todos juntos para salir de esto, desde abajo, veo un futuro negro».

Ese esfuerzo conjunto empieza por cumplir las normas que, como se ha demostrado, funcionan para frenar la propagación del virus. Desde usar la mascarilla a escapar de las aglomeraciones. «Cuidémonos nosotros y cuidemos a los demás, pero desgraciadamente hacemos oídos sordos a esos mensajes», añade Carlos Bastida.

Porque ninguno de los participantes en el debate atribuye la culpa de la quinta ola únicamente a los jóvenes, ni a la hostelería. Es una suma de factores. «Aunque es verdad que han acabado las clases y los jóvenes salen y los casos se disparan, no todos los jóvenes actúan de modo irresponsable. Porque también es verdad que en verano la gente coge vacaciones, se mueve de un lado a otro, viaja, va a la playa... la gente se mueve más en verano», apunta Ignacio.

Tampoco hay que poner en la diana a la hostelería, un sector que, como apunta Elena, «está sumergido en un estado anímicamente complejísimo porque no sabemos cómo trabajar. La mayoría somos autónomos; estamos metiendo horas de trabajo porque no podemos sacar a los empleados del ERTE al no saber si mañana van a cerrar el interior y qué pasaría con los empleados en ese caso. Es un contexto de complejidad absoluta, más con la criminalización a la que estamos sometidos». Por eso, repite la receta para salir de esta: «Gestionar, proteger y convivir».

«Esto se levanta trabajando y cotizando»

«Esto hay que levantarlo trabajando y cotizando». Eso es algo que tiene muy claro Pablo Pombo y, por eso, pide, al igual que Elena Vitoria, «que nos dejen trabajar». Porque, como añade este armador, «para poder mantener todo el sistema sanitario hay que cotizar a la seguridad social, hay que aportar. Y como no apoyemos a los que trabajan mal vamos».