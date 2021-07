Gonzalo Caballero: «Pechei moitos bares e discotecas de Vigo, encántame a noite para todo»

—Se goberna, que nos cambiaría aos galegos?

—Fainos falta un reseteo para darlle impulso e esperanza ao país, a democracia é alternancia, e esta será posible co PSdeG liderando unha maioría de progreso.

—Pontón está moi forte, se queda por riba, vostede marchará?

—O PSdeG é a segunda forza de Galicia, con dez deputados no Congreso e gobernando tres das catro deputacións, cinco das sete cidades. Eu son dos que aprenden das derrotas para chegar ás vitorias. Ana Pontón necesitou 17 anos para poder avanzar no seu proxecto, eu só levo dous no Parlamento. Se teño eu 17 anos, poño a Galicia nun novo liderado de arriba abaixo.

—Tres cousas polas que hai que votalo (con v)?

—Eu podo achegar ao partido proxecto, autenticidade e ilusión.

—Se Cuba non é unha democracia, que é?

—É evidente que Cuba non é unha democracia, é un réxime comunista e desgraciadamente ao longo do planeta hai moitos países que non teñen réximes democráticos. A dereita quere facer do tema cubano un elemento de confrontación, pero o que hai que facer en Cuba é buscar mecanismos que permitan avanzar cara á democracia e aos dereitos sociais. Facer unha comparación entre Cuba e un país avanzado de Europa non ten sentido, eu son un demócrata convencido. Á dereita hai que lembrarlle que Fraga foi abrazarse con Fidel a La Habana e Fidel veu aquí. Hai que respectar a soberanía dos países. A situación de bloqueo de EE.?UU. marcou unha política internacional absolutamente inaceptable.

—Se non goberna, como lle gustaría que o recordasen?

—Aínda me queda moita vida por diante! [Ri] Abel Caballero ten 75 e aí está. Mire a min os que me quedan!

«Co meu tío Abel aínda falei onte media hora, teño unha boa relación persoal con el»

—Diría que é culpa súa que o PSOE gañe nas xerais e perda nas autonómicas?

—Non, esa situación desgraciadamente de que en Galicia as eleccións xerais nos van mellor que as autonómicas ocorre desde o ano 81, eu daquela tiña 6 anos.

—Imaxine que son socialdemócrata e creo que Galicia non é España. Teño cabida no seu partido?

—Por suposto. Vostede sería independentista e pediría o separatismo? Se a súa resposta é non, o único espazo que ten na esquerda para traballar por Galicia é o PSdeG. Eu teño unha clara concepción galeguista e federalista. Nós non somos nin nacionalistas nin independentistas, outras forzas ocultan esa concepción separatista para intentar poñerse detrás do paraugas dos socialistas.

—Que tal se leva coa alcaldesa da Coruña?

—Ben, moi ben.

—E co presidente da Deputación da Coruña?

—Ben, moi ben.

—E co alcalde de Vigo, o seu tío?

—Ben, moi ben.

—Vaia, moi ben! Fala con el moito?

—Si, aínda falei con el onte media hora por teléfono. Mesmo nos momentos máis tensos politicamente, mantivemos unha boa relación persoal e familiar. A política quedou sempre á marxe.

—Como bo vigués, que envexa da Coruña?

—[Ri] Encántame, en xeral: a rúa Real, Riazor, gústame o ambiente social, cultural, os paseos, é unha cidade fermosísima. Con isto non estou desmerecendo á miña cidade, adoro Vigo, pero hai que pasar páxina a estas rivalidades.

—Unha praia na que se perda?

—Agora é difícil perderme, pero gústanme as praias de Baiona onde pasei os veráns na infancia, e en Vigo, a praia da Sirenita, é pequena, está entre O Vao e Samil.

—Que libro está lendo?

—O último que lin é dun politólogo e un economista, El pasillo estrecho, é un ensaio sobre as liberdades nas sociedades, espero ter tempo este verán para ler La puerta, de Manel Loureiro.

Unha virtude de Feijoo e de Ana Pontón?

De Feijoo terse mantido durante catro lexislaturas á fronte da Xunta cando en Galicia hai moitos motivos para o cambio. E de Pontón a capacidade de trasladar unha imaxe ocultando parte do compoñente nacionalista-independentista do BNG.