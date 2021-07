Ana Pontón: «Na miña casa e na aldea son Belén»

—Vai casar co seu compañeiro algún día?

—Non teño pensado! Nunca me apeteceu casar, parecíame que prometerlle a alguén que vas estar toda a vida con el é moi ousado.

—Nin parella de feito?

—Non, non temos ningún papel, somos así. Temos o amor, a confianza e unha filla, que é o que máis une.

«Serei a próxima presidenta de Galicia»

—Vostede quere a independencia de Galicia?

—O obxectivo da política é que a xente viva ben. Eu creo que nun marco no que deciden tanto en Madrid a Galicia vaille mal. Eu o que quero é que nos recoñezan máis capacidade para tomar decisións.

—Un referendo?

—Pode haber moitas formas. Agora estamos incumprindo un Estatuto que ten corenta anos, porque nin sequera se transferiron as competencias que están descritas nel, como a policía galega. Desde logo, imos cara a un Estado asimétrico onde se vai recoñecer a Euskadi e a Cataluña como nacións e Galicia non pode quedar atrás. Podería haber consultas para moitas cousas, o que non pode ser é que que a xente vote sexa un acto ilegal, a min iso si me preocupa. Podíase votar sobre a monarquía, sobre se queremos que as eléctricas nos sigan estafando…

—Será a próxima presidenta?

—Estou convencida de que si, traballarei para que se faga realidade.

—Que cambiaría?

—Tantas cousas! Antes de pensar o que faría, cambiaría agora cousas se gobernase: reforzaría a sanidade pública, porque non pode ser que teñamos lista de espera para pedir cita en atención primaria, é unha barbaridade o que se está facendo nesta pandemia. A culpa é dunha folla de ruta clara: recortar e privatizar.

—Hai moita xente que cre que Feijoo o está facendo moi ben…

—Será xente que non vive aquí ou non analiza ben as cousas. Eu o que vexo é que imos de improvisación en improvisación. O virus sempre vai por diante.

—Pero a culpa non é de Sánchez?

—Esa é unha estratexia moi boa, iso Feijoo faino moi ben, cando algo non funciona sempre busca un culpable e cando algo sae ben a medalla é del. A min dóeme que se lle culpe agora á mocidade, o que tiñan que estar facendo os Gobernos era apurando que houbese vacinas para eles.

«No BNG temos votantes que non falan galego, pero quéreno»

—Pódese ser do BNG e non falar galego?

—Nós temos moitos votantes que non falan galego, pero teñen unha consideración positiva cara ao galego. O reto que temos é que o galego gañe falantes, porque é a única lingua do Estado que os perde.

—O seu partido representa a ricos e pobres?

—Nós representamos moi ben á pequena e mediana empresa deste país. Quen está defendendo que os fondos Next Generation cheguen aquí é o BNG. O PP e o PSOE teñen un plan para que acaben nas mans dos de sempre. Os recursos teñen que chegar ao tecido produtivo real. Se ao final Naturgy e Iberdrola son as empresas que meten os cartos no peto, iso vai ser unha fraude como foi o da banca. Non se debería tropezar dúas veces na mesma pedra.

—Vostede onde tropeza máis?

—En confiar moito na xente. É certo que hai quen te decepciona, pero logo digo: ‘‘Hai que seguir confiando’’. A min gústame confiar nos demais, é a única maneira de avanzar.

—Quen é o máis «pijo» do Bloque?

—Ao mellor lle parece mal, pero é moi elegante Uxío Benítez.

—No seu partido teñen fama de ser unha seita...

—Quen diga iso non nos coñece somos máis diversos que pouco!

—Fala con xente histórica, Beiras, Paco Rodríguez?

—Con Beiras hai moito que non falo, a Paco véxoo máis. Son unha xeración que fixeron unha gran contribución e hai que recoñecérllelo, pero todas as organizacións teñen que renovarse: renovarse ou morrer.

Unha virtude de Feijoo e de Caballero?

—De Feijoo que ten olfacto político e de Caballero que é unha persoa moi tenaz.