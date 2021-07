Junqueras augura una Galicia republicana gobernada por Ana Pontón «a no mucho tardar»

XOAN A. SOLER

El BNG reunió en Santiago en vísperas del Día de Galicia a un nutrido grupo de representantes de organizaciones políticas con procedencias «moi distintas» pero con elementos comunes: «A liberdade, a autodeterminación, o pacifismo, o feminismo, os servizos públicos...», resumió Ana Pontón, que dio la bienvenida a miembros de EH Bildu, Sortu, Cup, Sinn Féin, Bloco de Esquerdas y otras fuerzas europeas. Aunque el gran protagonista fue Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Catalaunya, que respondió a la llamada del Bloque para estar presente en Compostela, tal como se comprometió con la propia Pontón en una visita que esta realizó en el 2018 a Lledoners. «En la cárcel les decía que tenía ganas de venir a Galicia, así que estoy contento de estar aquí», arrancó su intervención el político recientemente indultado.

El líder de ERC quiso compartir un mensaje de «optimismo», y aseguró que «la cárcel forma parte del camino hacia la libertad de nuestros pueblos». En sus objetivos, el principio que le ha movido siempre es «el democrático», por eso reclamó a las instituciones que atiendan la voluntad de de un país «que se expresa reiteradamente de forma cívica y pacífica. Es nuestro caso, pero aplicable a todos los que compartimos mesa. Por eso estamos convencidos de que la república catalana es inevitable».

Junqueras se permitió ofrecer algunos consejos. «Hace años, en momentos más complejos, tuve la oportunidad de dirigirme al BNG para decir que la organización es imprescindible para construir el futuro de cualquier país. Esta organización en Galicia es el BNG», proclamó. A la formación frentista le recomendó también que trabaje en el reconocimiento de la comunidad internacional de la causa, además de no levantarse nunca de las mesas y ser «los campeones de los procesos de negociación». Concretando su mensaje, dijo estar convencido de que ese será «el camino que seguirá también una Galicia republicana, bajo una presidencia en tiempos cercanos, a no mucho tardar, que le corresponderá a Ana Pontón. Porque no hay lugar en el que Galicia esté mejor que en manos de sus propios ciudadanos», justificó.

«Madridcentrismo»

Pontón cerró las intervenciones abiertas al público situando a las fuerzas soberanistas como las auténticas defensoras de la democracia frente a un «madridcentrismo que quere facer unha caricatura de nós». A su juicio son estas fuerzas las que están dando la cara por los ciudadanos ante «a corrupción dos Borbóns» y ante un centralismo que solo sirve para alimentar las cuentas corrientes de unos pocos poderosos. «A periferia é a que impugna o réxime do 78», resumió.

Al hilo de las palabras de Junqueras, Pontón coincidió con el catalán en que «imos ver non tan lonxe o dereito a poder decidir», y reconoció que en ese camino «hai pedras, pero é o único camiño que merece a pena percorrer». En clave orgánica, reconoció estar viviendo un momento político «ilusionante» tras la remontada del BNG en los últimos procesos electorales, y advirtió que su techo «está moi lonxe».