El Camino llevará el 5G a Galicia a través de todas sus rutas a Santiago

La tecnología se va a implantar en todos los aspectos de la sociedad, queda mucho por hacer, pero este es «o momento do cambio». Es la principal conclusión a la que llegaron ayer los invitados a un foro sobre transformación digital en el sector turístico organizado por La Voz en el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. En el encuentro intervinieron Javier Páez González, jefe del departamento de Conectividad e Inclusión Digital de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega); Jorge Barreiro Rodas, jefe del área de Innovación Turística en la Axencia Turismo de Galicia; Cesáreo González Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia; y, de forma telemática, Enrique Lancis, director de Innovación e Inteligencia Turística en Globaldit, empresa que lideró el proyecto nacional Destinos Turísticos Inteligentes. La periodista de Radio Voz, María Meizoso, moderó este foro, donde los cuatro participantes coincidieron en destacar el potencial turístico de la comunidad con la implantación de nuevas tecnologías y se mostraron optimistas con el futuro del sector.

El primero en analizar la transformación digital que vive el turismo gallego fue Javier Páez, que apuntó a las redes 5G como «peza fundamental» en ese cambio actual. «Son redes que van permitir empregar tecnoloxía como a intelixencia artificial, a realidade aumentada ou a análise de grandes volumes de datos. Imos conseguir desenvolver ferramentas máis avanzadas que van prestar servizo á poboación, turistas ou empresas do sector», indicó.

El Camino de Santiago se presenta como uno de los motores fundamentales en esa evolución, ya que todas sus rutas estarán cubiertas por redes de 5G, lo que permitirá que las poblaciones del entorno, las empresas y los propios peregrinos tengan conexión. «Hai un enorme tránsito de persoas que se desprazan e requiren servizos de conectividade, tanto por seguridade como polo uso que poidan facer das diferentes aplicacións dos seus móbiles. O contido que xeran na rede fortalece a presenza do Camiño en Internet», expone Páez.

Así, el directivo de Amtega se refirió a las múltiples rutas jacobeas hacia Santiago y su extensión. Una vez estén dotadas de esa conectividad, también lo estarán los vecinos de la zona. «Ata agora, as diferentes estratexias falaban de conectar poboación nun lugar concreto, agora cambiamos iso. Non é dar conectividade no fogar, senón alí onde vas estar, especialmente nos camiños por ter un grande tránsito de persoas», continuó. La Xunta trabaja en un estudio con la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia para conocer la situación de cobertura en las zonas no pobladas del Camino.

Cesáreo González Pardal destacó que la campaña Galicia, Destino Seguro, en su opinión, supo responder a las nuevas formas de viajar, que cambiaron desde el inicio de la pandemia. «Foi necesario manter un fío de comunicación entre a Administración e o sector privado. A campaña serviunos moito para a tramitación das axudas, como os plans de rescate da Xunta, e fixo posible que a innovación e a tecnoloxía permitise aos autónomos recibilas dunha forma moi áxil», abundó.

Conectividad en el ámbito rural

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, sin embargo, y a pesar de valorar con optimismo las cifras que está arrojando el sector, mostró su preocupación sobre la falta de conectividad en el turismo rural. «Non hai a suficiente velocidade de conexión, se queremos ser un destino para competir debemos estar á altura das circunstancias», observó, ilustrando como ejemplo el caso de varias localidades donde hay fibra implantada pero sin instalar en los establecimientos.

«Hai certo descontrol e preocúpanos. Se está instalado, as empresas deberían ser conscientes de que está dispoñible», indicó, a lo que Javier Páez ofreció la ayuda de Amtega para servir de interlocutor con las operadoras. «É algo que facemos a través da oficina de banda larga, con empresas, cidadáns e concellos», respondió. En este sentido, el representante de Amtega recordó además el compromiso del Gobierno central de que todo el territorio de la comunidad cuente con cobertura superior a 100 megas en el 2025.

Smart Camiño permitirá a los peregrinos organizar su viaje en tiempo real

El jefe del área de Innovación Turística en la Axencia Turismo de Galicia, Jorge Barreiro Rodas, presentó el potencial de la herramienta Smart Camiño, desarrollada junto a Amtega y la Fundación EOI, que permitirá a los peregrinos cubrir «todas as fases da viaxe». Al inicio, podrán conocer cuál es la historia de la ruta, cómo prepararse, dónde dormir o comer, los centros de salud durante el trayecto o el tiempo que va a hacer. Una vez inicien el viaje, tendrán una aplicación donde visualizar toda la información que fueron guardando en la herramienta y contarán con información en tiempo real sobre el estado de cada concello, a través de datos proporcionados por Sanidade. También dispondrán de la oportunidad de compartir fotos, vídeos y opiniones. «O cidadán tamén nos dá información. todos eses datos, anonimizados, dan moita información que para Turismo de Galicia e o sector son vitais», indicó.