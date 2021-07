Alerta por la alta siniestralidad de los motoristas, con más de 200 accidentes en seis meses

Control de motos en una carretera cerca de A Coruña esta misma semana.

La alta siniestralidad de las motos trae de cabeza a los responsables de la Dirección General de Tráfico. Los motoristas forman parte del colectivo de usuarios vulnerables de la carretera, y su accidentalidad ha aumentado de manera progresiva en los últimos años mientras baja la de los turismos. Está prevista la puesta en marcha de un plan exclusivo para la moto, con nuevas medidas a medio y largo plazo para contener la siniestralidad. Mientras, la Guardia Civil ha elaborado un plan de intensificación de la vigilancia de motos y ciclomotores que se prolongará durante todo el verano.

El número de accidentes se ha disparado de manera significativa tras las restricciones de movilidad de la pandemia. En Galicia, en los primeros seis meses de este año se han registrado 202 accidentes de moto, en los que hubo 8 muertos y 168 heridos, 41 de ellos muy graves. La de Pontevedra es la provincia que más preocupa, pues es en la que se han producido más accidentes, 93 con 4 víctimas mortales y 78 lesionados de distinta gravedad.

La siniestralidad en Galicia se genera principalmente en las carreteras de las localidades costeras y durante los fines de semana. Las horas de mayor accidentalidad se registran entre las doce del mediodía y las tres de la tarde, y entre las seis de la tarde y las nueve de la noche. «Esos son los peores momentos», explica Héctor Teixeira, guardia civil del Sector de Tráfico de Galicia, que señala que las infracciones más frecuentes que se detectan en las carreteras de la comunidad en las motos son los excesos de velocidad y los adelantamientos antirreglamentarios.

Los accidentes de moto en Galicia La Voz

Casi nadie sin casco

El agente destaca un dato positivo, como es que apenas hay motoristas sin casco, «aunque sí se ven muchos casos en los que se utilizan cascos no homologados o que se llevan sin abrochar». Teixeira advierte que «circular con un casco mal ajustado es casi lo mismo que no llevarlo, ya que en caso de caída o de otro tipo de siniestro lo más probable es que salga despedido». El motorista que no use casco o lo lleve mal ajustado se enfrenta a una multa de 200 euros y a la retirada de tres puntos. Pero lo peor es que puede sufrir graves lesiones si no lo lleva bien puesto.

Las estadísticas de la DGT muestran una realidad muy dura en la accidentalidad en moto. En los últimos tres años se han producido más de 600 accidentes de moto en las carreteras gallegas. En ese período de tiempo murieron 19 motoristas y 436 resultaron heridos de diversa consideración.

La conducción de motos en carretera requiere de una cierta destreza, pero sobre todo de mucha precaución, como explica el agente Teixeira, que apunta también otro aspecto decisivo en una moto: «No consumir alcohol ni drogas, respetar los límites de velocidad y no hacer maniobras antirreglamentarias son claves para poder llegar al destino sin incidencias». Este experimentado motorista de la Guardia Civil destaca también la importancia de utilizar guantes y ropa y calzado adecuados para evitar lesiones importantes en la piel en caso de una caída que aparentemente podría no tener graves consecuencias. Lo advierte el agente: «En verano vemos mucho motorista en pantalón corto y camiseta. Deben saber que el roce con el asfalto en una caída es como pasar una lija por el cuerpo».

Varón, de 35 a 44 años, con moto potente

La elevada cifra de motoristas accidentados en carretera permite elaborar un perfil del motero de riesgo. Mayoritariamente, es un hombre, de entre 35 y 44 años de edad, que conduce una moto potente. Destaca en ese perfil que las víctimas de accidentes de moto suelen tener cierta experiencia, con veinte o más años de antigüedad con el carné de clase A, que autoriza la conducción de motos sin límite de potencia.

Otro aspecto a destacar es el del tipo de accidente en el que se ven involucrados los motoristas. El siniestro tipo en moto es una salida de vía, o una caída, en la que no hay implicación de otro vehículo, así como la invasión del carril del sentido contrario al término de las trazadas en curvas. Los expertos apuntan que los excesos de velocidad y la falta de pericia suelen ser determinantes en ese tipo de accidentes.