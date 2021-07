Feijoo reclama a Sánchez que no diluya la Conferencia de Presidentes en una «reunión»

Martina Miser

Intervención del presidente del Gobierno. Intervención de los presidentes autonómicos. Y cierre del presidente del Gobierno. Esa es toda la información oficial previa con la que cuentan los líderes territoriales que asistirán a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez el próximo viernes en Salamanca. Y a Alberto Núñez Feijoo, como a otros dirigentes, le parece que con ese proceder Moncloa se está saltando todas las formalidades que rodean a este órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y, por tanto, rebajando su utilidad.

«É unha reunión, non unha Conferencia de Presidentes», resumió Feijoo, que recuerda su participación en el Senado en la elaboración de la normativa, que incluía la obligación de avanzar los contenidos que se van a discutir y la trascendencia de las resoluciones «de obrigado cumprimento». El problema no es de ahora. Viene de los distintos contactos que, bajo ese nombre formal, mantuvo Sánchez con los presidentes durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, el titular de la Xunta ya se quejó públicamente porque Sánchez trasladaba en esas reuniones —menos una, todas telemáticas— cuestiones que ya había desgranado horas antes en sus conexiones televisivas. A pesar del malestar, Galicia estará representada en Salamanca «por responsabilidade e lealdade institucional», justificó.

El temor en esta ocasión es que el líder socialista utilice el encuentro para incidir en el balance del curso político y económico y exponer el grado de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, que presentará el día anterior. Inicialmente estaba previsto que Sánchez compareciese el martes 3 de agosto, después de la última reunión del Consejo de Ministros antes de dos semanas de interrupción por las vacaciones de verano. Sin embargo, el propio jefe del Ejecutivo, en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira económica por Estados Unidos recogida por Efe, informó de que comparecerá en Moncloa el jueves 29.

«Sorpresa»

Fuentes de la Moncloa han avanzado a los medios que la idea inicial es abordar cuestiones relacionadas los fondos europeos, los planes de recuperación o la situación epidemiológica, pero el presidente de Andalucía se teme una «sorpresa». Juanma Moreno (PP) es de los que cree que «evidentemente, sería necesario que hubiera unas conversaciones previas; al menos una documentación», reclamó, para evitar las «improvisaciones» y para poder llegar a acuerdos constructivos. Su segundo en la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) hizo ayer un repaso de algunos asuntos de máximo interés para su comunidad (financiación o participación municipal en el reparto de fondos) que tampoco sabe si Andalucía podrá trasladar.

En parecidos términos, aunque con un trasfondo distinto, se ha expresado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que también ha criticado que la cita salmantina no tenga aún «orden del día ni trabajos previos», frente a lo que están haciendo para celebrar la comisión bilateral entre el Govern y el Ejecutivo central del 2 de agosto.

Se queja, pero no va

En todo caso, no está prevista su presencia en Salamanca, como ha ocurrido anteriormente, incluso cuando eran más espaciadas en el tiempo y se conocían los contenidos. «En los órganos multilaterales, si se va a trabajar y si se va con capacidad de codecisión, estaremos; si se va a hacer una foto, la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer», ha resuelto Aragonès, que recibió las críticas del socialista Salvador Illa por darle la espalda a este órgano. El líder del PSC en la Cámara catalana ha recordado que cuando él era ministro de Sanidad participó en varias reuniones de ese tipo a las que asistió el expresidente Quim Torra. «No nos hacíamos ninguna foto, luchábamos contra la pandemia», le respondió, con réplica del independentista: «Si a nueve días no hay orden del día, no nos han llamado a ningún trabajo previo y no sabemos qué documentación habrá, ¿qué vamos a hacer? El acto institucional puede tener su valor, no digo que no, pero creo que nosotros tenemos otras prioridades».

Otro líder, el socialista valenciano Ximo Puig, ha esquivado las críticas y ha propuesto que la Conferencia de Presidentes se institucionalice con «al menos» una reunión semestral para «avanzar en la federalización», justificó.