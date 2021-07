El BNG invita a afiliarse a través de un cómic

El BNG impulsa en redes sociales una campaña para unirse al partido a través de un video con estética de cómic en el que Ana Pontón anima a construir «unha Galiza sen límites».

La portavoz nacional, Ana Pontón, hace un llamamiento para «sumar ideas, sumar soños» y avanzar en la mejora de los derechos laborales y sociales -haciendo referencia explícita a las mujeres y al colectivo LGTBI, mediante la aparición de banderas en el vídeo- y la defensa de la lengua gallega.

El Bloque recuerda que está en alza, ya que en los ultimos meses ha incrementado su militancia en 2.203 afiliados, encontrándose el punto de inflexión tras las pasadas elecciones, en las que el Bloque obtuvo sus mejores resultados y logró triplicar su representación política.

El BNG anima a izar la bandera el 25J

El partido de Ana Pontón hizo este jueves un llamamiento en A Coruña al conjunto de la sociedad para colgar la bandera gallega en los balcones y ventanas con motivo del Día da Patria.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, participó en un acto acompaña de la diputada Noa Presas, el portavoz municipal, Francisco Jorquera, y la concelleira Avia Veira, en el que realizó una colocación simbólica de la insignia en el Concello de A Coruña, lugar en el que se alzó por primera vez hace 100 años la bandera en una institución.

«Temos unha oportunidade enorme todas as galegas e todos os galegos este 25 de Xullo de celebrar que somos unha nación, un pobo no mundo, orgullosas de sermos galegas e galegos, que é a forma na que nós estamos no planeta», declaró Rodil, que observaba en esta fecha un motivo «de reivindicación do que somos, orgullosas de ser un pobo traballador que ten moitísima historia tras de si, pero, sobre todo, que ten moitísimo futuro por diante». Asimismo, la viceportavoz parlamentaria del BNG animaba a los ciudadanos a secundar la manifestación del próximo domingo, 25 de julio, que saldrá de la Alameda de Santiago de Compostela a las 12 horas.