El repunte de la pandemia deja las primeras cancelaciones turísticas

PEPA LOSADA

La escalada de casos de coronavirus que vive la comunidad empieza a dejarse sentir en las reservas turísticas. Con todo, el sector aún no está demasiado preocupado. «Polo momento, os casos de cancelación son moi poucos en comparación co ritmo ao que se están a recibir reservas. As empresas de aloxamentos trasládannos que por cada cancelación que se produce, recíbense en torno a tres reservas», apunta Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, que considera que entre la población hay un «claro desexo de recuperar o máximo de normalidade» y una «maior sensación de seguridade», sobre todo entre los vacunados.

«Se está hablando mucho del aumento de casos, pero no tanto de que las hospitalizaciones son pocas y los positivos se dan en franjas de edad muy específicas, mientras que de los 40 años hacia arriba la población está bastante protegida. Se siembra un temor un poco infundado, porque hay que mantener las precauciones, pero se puede seguir haciendo turismo. Eso hizo que en las primeras semanas de julio hubiera algunas anulaciones, pero la demanda sigue siendo alta y las nuevas reservas las compensan sin problema. En Vigo, por ejemplo, este fin de semana los hoteles colgarán el cartel de completo», afirma César Sánchez, presidente de los hosteleros pontevedreses.

Desde Aviturga, la asociación que agrupa a las viviendas y pisos turísticos de la comunidad, también reconocen que se están produciendo algunas cancelaciones, que vinculan sobre todo a la aparición a última hora de positivos en el entorno de los viajeros. Con todo, la incidencia de esas anulaciones es, según la presidenta Dulcinea Aguín, «case irrelevante», y julio está dejando una ocupación «moi boa». Lo que sí perciben es que se están «ralentizando» las nuevas reservas, señal de que los viajeros están a la expectativa con la evolución de la pandemia.

«Vivimos na incertidume, non é posible planificar. Este ano vaise cara vacacións máis curtas e improvisadas, decidindo no último momento qué sitio parece máis tranquilo, aínda que hai zonas como Sanxenxo que sempre teñen demanda», estima Ovidio Fernández, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, que reconoce una gran preocupación por la situación que vive el sector, tensionado por cada nueva noticia e imposibilitado para cualquier planificación a medio plazo.

Desde el propio Sanxenxo, uno de los municipios donde la situación sanitaria más se ha complicado en las últimas semanas, confirman que eso no está repercutiendo en las reservas. «Están afectando más las malas previsiones meteorológicas para este fin de semana que los positivos. Aquí tenemos una clientela muy fiel al destino que repite año tras año y no está habiendo aluvión de anulaciones, ni mucho menos», dice Alfonso Martínez, presidente de los empresarios de turismo de la localidad .

Los guías turísticos también están muy pendientes de la evolución de la situación. «Agora que conseguimos que nos deixen traballar con grupos de 20 persoas, tememos que se volvan reducir», explica Tommy Alvarellos. El presidente de la Asociación Profesional Guías de Turismo de Galicia está especialmente preocupado por lo que sucederá con la temporada de otoño. «Para nosotros es la época fuerte, los viajes de grupos llegan a partir de septiembre.Son viajes que no se improvisan, que se preparan con antelación, y ya han empezado a llegarnos cancelaciones por la incertidumbre que provoca el aumento de casos en España».

Desescalada sin marcha atrás

«O sector turístico está seguindo a evolución da pandemia cunha grande preocupación. É necesario ter claro que o proceso de desescalada no que nos atopamos non debe ter marcha atrás», reclaman desde el Clúster Turismo de Galicia. Su petición, dicen, implica que las administraciones deben tener en cuenta nuevos factores a la hora de evaluar la situación y adoptar medidas. «Entre eses factores debe estar a gravidade dos casos que se rexistran e a existencia dunha parte da poboación protexida, ben porque xa foi vacinada, ou ben porque xa pasou a infección», señala Cesáreo Pardal, que también exige «responsabilidade, sobre todo por parte dos grupos nos que é máis frecuente a infección asintomática».

El presidente del clúster también ha destacado la importancia de incrementar la inmunización entre el personal del sector turístico gallego: «Consideramos que é moi importante poder certificar ante os nosos clientes que todo o persoal que os atende nos nosos establecementos está vacinado. Nesta situación, é moi importante vacinar as persoas que reciben e atenden aos turistas», opina.