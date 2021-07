Las universidades cierran otros 39 grados en el tercer llamamiento

Imagen de archivo de alumnos de Odontoloxía en una práctica PACO RODRÍGUEZ

Las tres universidades gallegas han cerrado ya otros 39 grados, que se suman a los 64 que se llenaron la semana pasada. Destacan del grupo de hoy las enfermerías, con sus listas cerradas en Santiago (12,341), A Coruña (11,710), Vigo (en Meixoeiro, 11,5) y Lugo (11,430). Solo quedan sin cerrar Ourense, Ferrol, Pontevedra y el grado con docencia en Povisa (Vigo), que es de pago.

El llamamiento masivo que hizo Medicina en la primera convocatoria ha agilizado todo el proceso en las carreras sanitarias. Por eso, también dejan de admitir alumnos Odontoloxía, Enxeñaría Biomédica o Biotecnoloxía, así como Bioquímica, Farmacia y Fisioterapia de A Coruña.

Los alumnos que hayan pedido plaza en una de estas carreras (que aparecen como «pechadas») y no han sido convocados para la matrícula deben saber que ya no tendrán opciones, tienen que matricularse en aquellas titulaciones en las que estén admitidos; si la carrera deseada sigue «en espera», entonces no es necesario que se matriculen.