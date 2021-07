Aspirantes a educadores sociales de la Xunta piden que la nota de la oposición cuente para las listas de interinidad

Opositores examinándose el pasado 27 de marzo

Un grupo de opositores que se presentaron al proceso selectivo para plazas de educadores sociales de la Xunta ha preparado un escrito dirigido al director xeral de Función Pública de la Xunta en el que reclaman que la nota obtenida en las pruebas de la oposición (la primera de ellas celebrado el 27 de marzo) les sea tenida en cuenta a la hora de elaborar las listas para contrataciones temporales.

La convocatoria del proceso establecía que para dar por superado el primer ejercicio se requerían un mínimo de ocho respuestas correctas en la parte común y 22 en la específica, cifra esta última que el tribunal elevó finalmente a 45. A partir de ahí, se estableció el corte para pasar a la fase de concurso en las 165 notas más altas (lo que en la práctica supuso el pase de 169 opositores, por coincidir varios con la misma calificación límite).

El resto de participantes que alcanzaron las respuestas mínimas figuran en los listados de resultados con la leyenda «Supera parte xeral: SI; Supera parte específica: SI; Resultado: No alcanza la nota de corte establecida por cupo», figurando al lado de esos avisos la nota asignada a esos opositores.

Los firmantes del escrito quieren que esa calificación, pese a no darles derecho a pasar a la siguiente fase de la oposición y, por tanto, excluirlos de conseguir plaza fija en este proceso, sí sea tenida en cuenta a la hora de acceder a interinidades a través de las listas de contratación temporal, incluyéndose como uno de los criterios de baremación que se sume al de la experiencia profesional.

«Consideramos que tendo aprobado non podemos ter a mesma puntuación que xente que non se presentou á oposición ou non pasou os criterios mínimos», explica una de las promotoras de la iniciativa, que también censura la decisión de establecer en 169 de los más de 1.900 presentados el corte para el paso a la fase de concurso, por considerar la cifra demasiado baja.