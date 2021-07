Gonzalo Caballero: «Coñezo o PSdeG e síntome plenamente apoiado pola militancia»

XOÁN REY || EFE

El líder del PSdeG no ve ningún motivo para estar en desacuerdo con el delegado del Gobierno,José Miñones, que este domingo eludió postularse para ser alternativa para la dirección del partido, pero tampoco lo descartó -«voy paso a paso», dijo- y dejó un mensaje con diferentes lecturas al afirmar que un congreso como el que deben afrontar los socialistas gallegos «es una oportunidad de cambio». Gonzalo Caballero aseguró este lunes que escuchó con atención las palabras de Miñones en la Cadena Ser y opinó que fueron «razoables. Eu sempre creo que os congresos son procesos de cambio», afirmó, para después matizar que él mismo representa «un cambio en positivo».

Tras los últimos cambios en el PSOE a nivel nacional, Caballero ha tenido que responder en diversas ocasiones por los supuestos intereses de Ferraz y de un sector del partido en Galicia por impulsar una dirección alternativa para tratar de mejorar los resultados obtenidos hace un año en las urnas. La lectura del también portavoz parlamentario es distinta, porque cree que de los momentos adversos «apréndese». Su formación está «na remontada, avanzando», y el con «forza e ganas» para liderarla y plantear una alternativa a Feijoo de corte progresista con las banderas del feminismo, el galleguismo y una Galicia verde.

Cuestionado sobre si se siente apoyado por la militancia en los últimos tiempos, Caballero dijo conocer «moito» las interioridades del PSdeG, y recordó que son las bases las que ponen y quitan a las cúpulas, «e eu síntome plenamente apoiado», añadió. «Teño respondido por moitos nomes e por moitas hipóteses», abundó, para insistir en la idea de que la organización debe centrarse exclusivamente en la crisis sanitaria y económica.

En una entrevista en la TVG este mismo lunes, Gonzalo Caballero aseguró que se siente apoyado por la militancia, pero también por Pedro Sánchez.

Las elecciones, una decisión «excepcional»

Caballero también analizó algunas cuestiones de actualidad, y tras referirse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la decisión de adoptar el estado de alarma para gestionar la pandemia reflexionó sobre un período en el que «tivemos que tomar decisións con corresponsabilidade» y, algunas, «non acordes co marco electoral». Sin cuestionar el resultado que salió de las urnas hace un año, sí quiso puntualizar que en Cataluña los tribunales no permitieron aplazar unas elecciones convocadas, mientras que en Galicia se llegó a un pacto «porque houbo que primar a saúde. Que non escarben moito porque pódelles saír o tiro pola culata», deslizó. «Fixemos o que había que facer», insistió, pero volvió a calificar a Feijoo de «desleal» por retomar el proceso electoral sin consenso y generando una baja participación, lo que a su juicio pasará a su «historia negra» como líder autonómico. «Nós recoñecemos a maioría, pero houbo que tomar decisións excepcionais e facelo ao marxe da Constitución», zanjó.