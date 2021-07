Pontón afirma liderar «o BNG máis transversal da súa historia»

BASILIO BELLO

Un año después de las elecciones del 12 de julio que situaron al BNG como segunda fuerza política en Galicia, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón (Sarria, 1977), rechaza «revisar o pasado» y si la fecha de la cita con las urnas fue la idónea a la vista de la evolución de la pandemia. La líder del Bloque mira hacia el «futuro» y, aunque en el mes de noviembre la formación frentista celebra su asamblea, los objetivos de Pontón, que proclama que el de hoy es «o BNG máis transversal da súa historia», se dirigen a 2024.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pontón ha reconocido que «é moi difícil conseguir un goberno que non sexa plural», de más de una fuerza política. «Pero creo que o feito de que sexamos a forza de referencia na oposición, sitúanos coa responsabilidade e a capacidade de liderar o próximo goberno da Xunta», ha remarcado.

Preguntada si le motiva ganarle las elecciones a Feijóo, a quien ve «obsesionado» e incluso «furibundo» en su «ataque» hacia ella, Pontón reivindica que se presenta «a favor dos galegos». «Non me presento contra ninguén. A min o que me gustaría é que após as próximas eleccións, puidésemos ter unha presidenta do BNG; creo que sería a mellor maneira de garantir un futuro para este país. E, bo, tamén, se cadra, dar unha lección de humildade ao Partido Popular», ha manifestado y, finalmente, admitido.

La líder nacionalista, que compromete «dejarse la piel» en hacer «unha oposición contundente», rechaza equipar su liderazgo en el BNG, formación de la que ella destaca su «cohesión» actual, con la de Feijóo, que renueva este fin de semana la confianza al frente de los populares. «Eu creo que son a antítese do que Feijóo pode representar desde o punto de vista político. O BNG é unha organización democrática, o valor máis importante que temos é o noso funcionamento asembleario, cunha militancia que traballa en todo o país e que ao final é a que decide o que pasa no BNG. Eu estou moi agradecida da confianza ao longo deste cinco anos obtiven e do apoio, pero esta é unha organización colectiva e tamén cremos en liderados colectivos», ha contrapuesto.

De la asamblea de otoño, ha afirmado que el BNG está centrado en «un debate de ideas». «Para min o relevante é que temos que seguir ensanchado a base electoral do nacionalismo», fijó como objetivo Pontón, que rechaza que en el Bloque exista una vieja guarda política que le ponga deberes: «Eu non vexo ningunha vella garda no BNG; o que vexo é unha organización unida, cohesionada, que traballa, e onde hai moitas persoas que ao longo destes anos fixeron achegas relevantes, pero tamén entenderon que era o momento de que unha nova xeración liderase o BNG. Agradezo esa confi e apopio que recibín nos últimos cinco anos».

¿Y qué cambió en el BNG de 2020 frente al de 2010?, plantea Europa Press. «É evidente que no BNG fixemos unha reflexión de país, do que estaba a pasar e unha lectura adecuada neste momento, cun cambio de liderado e unha renovación xeracional que vemos que reconectó con amplos sectores da sociedade e que ven en nós unha alternativa», respondió la líder nacionalista. Pontón aseguró que el BNG «sempre foi moi claro ao longo dos anos sobre cal é a súa posición» frente a la situación catalana y «o que fixeron os galegos nos procesos electorais foi, cada vez, dar máis apoio».».