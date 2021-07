Miñones, sobre el congreso del PSdeG: «Es una oportunidad de cambio»

XOAN A. SOLER

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, evitó hablar este domingo de «futuribles» sobre si será candidato alternativo a Gonzalo Caballero para asumir la Secretaría Xeral del PSdeG en el congreso del partido en Galicia, aún sin fecha pero previsto para finales de otoño. «Voy paso a paso», subrayó, en una entrevista concedida en la Ser.

«Sobre futuribles, como los que me conocen saben, no suelo opinar. Voy paso a paso, es un lema que me encanta», respondió Miñones tras ser preguntado por ese posible relevo en caso de que así se lo solicitase el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez. «También por respeto a la militancia» y porque «hay un procedimiento que todavía no está abierto», añadió.

En este contexto, afirmó que los dos retos que tiene por delante son el plan de recuperación como delegado del Ejecutivo central en Galicia y «sacar adelante» el 40º Congreso Federal del PSOE en octubre, en el que él mismo será ponente por encargo de Pedro Sánchez. «Y después, lo que venga de cara al futuro, veremos en el momento oportuno todas las oportunidades que hay», agregó. Tras esa respuesta, y ante la futura celebración del cónclave del PSdeG a finales de año, Miñones opinó que «un congreso es una oportunidad de cambio», algo que está «más claro» tras las últimas renovaciones en la parte socialista del Consejo de Ministros. «Lo tenemos más claro con el cambio que ha habido en el Gobierno, hay que estar con la sociedad, que cambia cada día», remarcó Miñones.

Así, mira hacia la cita federal de octubre como «una nueva oportunidad para una nueva situación del partido» de cara al 2030 y hacia la de Galicia como «una oportunidad para analizar todo lo ocurrido y para seguir sumando y seguir conectando con los gallegos, que es el objetivo final».