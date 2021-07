La atención primaria no ve solución a la sobrecarga y falta de personal

Pacientes esperando este viernes en el centro de salud de A Valenzá, en Barbadás. Agos Iglesias

Hace dos años la atención primaria estaba extenuada en Galicia. Pocos recursos humanos, agendas sobrecargadas, disparidad en el acceso a pruebas diagnósticas... Llegaron incluso las huelgas de personal, hasta que la Xunta decidió poner en marcha grupos de trabajo y escuchar a todos los profesionales para dar un vuelco al sistema y mejorarlo. Se aprobó un documento llamado Por una atención primaria vertebradora del sistema de salud, vinieron expertos en gestión sanitaria, y se enumeraron medidas que mejorarían la puerta de acceso a la sanidad pública.

Una pandemia y veinte meses después, la primaria sigue extenuada. Pero quizás más agotada y ya sin vislumbrar una solución. «Estamos totalmente sobrepasados; hoy —en relación al pasado miércoles— fueron setenta pacientes en una mañana. Hemos pedido PCR a familias enteras. La pandemia lo ha empeorado todo, los recursos humanos no mejoraron y lo llevamos denunciando desde hace años». Carlos Bastida, facultativo en el centro de salud de Marín y presidente en Galicia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, destila pesimismo. Fue uno de los participantes más activos en los grupos para mejorar la primaria, pero cree que no han servido de nada: «Han sido dos años perdidos, totalmente. Ya no solo es que la cosa esté mal sino que llevo más de cuarenta años de profesión y nunca he vivido esta situación».

Los facultativos se quejan de la falta de recursos humanos, de la excesiva burocracia y del nulo apoyo de la Administración, «no veo ningún apoyo ni interés, parece que el único interés es cargarse la atención primaria», concluye Bastida.

Susana Aldecoa, presidenta de Agamfec, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, mantiene un relato similar. Si antes no había médicos suficientes, ahora esta escasez se traslada a otras categorías, «la cobertura de la enfermería empeoró, las jubilaciones son masivas y hoy —por el viernes— en mi centro faltaron tres de seis enfermeras». Esto se traduce en que hay que hacer labores que realizaría habitualmente esta categoría, «tuve que realizar seguimiento de covid, seguimiento de crónicos... ya no nos llega con lo nuestro que ahora debemos asumir tareas de enfermería, es el despropósito de los despropósitos y no vemos solución».

Mati Maceiras, responsable de atención primaria en el sindicado médico CESM, ve complicado encontrar una solución: «La primaria necesita personal y una reestructuración de la organización. Hay que plantearse seriamente reestructurar los cupos para que sean más homogéneos; la burocracia, porque la cantidad de informes y documentación que tenemos que gestionar es inmensa; y la solución es difícil porque el agotamiento de los profesionales es extremo, por lo que la percepción que tenemos es que cualquier cosa que se les pida es un esfuerzo a mayores que no pueden asumir».

Las agendas, pese a tener mucha variabilidad, superan los 40 pacientes por jornada en su mayoría, «y ahora esto se va a disparar por las vacaciones, tenemos que cubrirnos unos a otros y en muchos casos se llega a los setenta pacientes», apunta la delegada de CESM. «Hoy he tenido 54 —añade Aldecoa—, faltan dos compañeros y nos han añadido un tramo de agenda al principio de la jornada y otro al final para poder ver a los usuarios de las personas que están de vacaciones», lamenta.

El Sergas defiende las mejoras del sistema y asegura que casi el 40 % de las consultas son ya presenciales

Precisamente el pasado jueves la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidade, Estrella López-Pardo, compareció en el Parlamento para defender la situación de la atención primaria en Galicia y las medidas que se han tomado para recuperar la situación de normalidad tras lo peor de la pandemia de coronavirus.

Una de las quejas de los pacientes tras la primera oleada de covid era la dificultad para conseguir una cita presencial. En estos momentos rondan el 40 % y en algunas áreas sanitarias se acercan al 50 %. El objetivo de la Consellería es llegar al 60 % cuando finalice el año. El plan de la Xunta es que siempre quede un porcentaje de consultas telefónicas cuando así lo considere el profesional, ya que no solo son resolutivas sino que evitan los desplazamientos del paciente al centro de salud.