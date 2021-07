«La acción de Ibrahima y Magatte en defensa de Samuel debe ser premiada»

Jesús Perea, este viernes en su despacho en Madrid.

El viernes habló por teléfono con Ibrahima y Magatte, los dos senegaleses en situación irregular que hicieron frente a los agresores para intentar defender a Samuel Luiz durante la paliza que acabó con su vida la madrugada del 3 de julio junto al paseo marítimo de Riazor. Jesús Perea (Cuenca, 1976), secretario de Estado de Migraciones, contactó con ellos para informarles oficialmente de que el Gobierno va a reconocer su acción de aquella noche regularizando su situación: «Les he comunicado que iniciamos un expediente para documentar su situación administrativa. También quería conocer su situación personal y tener un contacto más humano con ellos».

—¿Y con qué se ha encontrado?

—La verdad es que me he encontrado con dos personas que muestran unos valores humanos dignos de ser tenidos en cuenta. Me he emocionado al hablar con ellos.

—¿Cómo reaccionaron?

—Lo que he visto en ellos es humanidad. Les he dicho que su acción merece ser reconocida porque cumple con unos valores cívicos que deben estar presentes en la sociedad. Hay que tener en cuenta, además, que el hecho de estar en una situación de irregularidad administrativa podría llevarlos a tratar de inhibirse. Pero a pesar de que intervenir les podría acarrear un problema, decidieron implicarse en la defensa de una persona. Y eso es un valor que consideramos que es digno de reconocimiento.

—¿Le contaron lo que hicieron aquella madrugada?

—Intentaron defender a Samuel, pero no puedo dar más datos porque la investigación está abierta y bajo secreto de sumario. Lo que sí puedo decir, porque está acreditado, es que tuvieron una participación relevante a la hora de intentar evitar las consecuencias fatales de una agresión tan brutal. Creo que el hecho de intentar actuar humanamente para proteger a alguien que está en una situación de indefensión es digno de elogio.

—Se trata de reconocer una acción heroica.

—Yo no lo vincularía con una acción de heroísmo. Lo que sí entiendo es que en este caso concreto hay una participación en unos hechos en los que, además, el concurso de estas dos personas es clave en el esclarecimiento de lo ocurrido. No solo coincide que intentaron evitar hasta el último momento la muerte de una persona, sino también el interés público de regularizar su situación para que puedan participar en todos los procesos de esclarecimiento de los hechos. No es cuestión de mayor o menor heroísmo, sino de un compromiso cívico.

—¿De qué forma se va a regularizar su situación?

—El Gobierno español les dará una tarjeta de identificación de extranjeros. Así se los documenta para que puedan acceder a residencia y trabajo en España.

—¿Cómo es el proceso?

—La Delegación del Gobierno en Galicia nos envía el expediente con la información de lo ocurrido y nosotros reclamaremos más documentación, tanto en España como en Senegal. Pero será un proceso bastante ágil. En pocas semanas podrán documentar su situación administrativa en España y obtener un permiso de residencia y de trabajo que les permita formar parte de la sociedad. Lo que hacemos es darles una documentación extraordinaria para que puedan trabajar y vivir en España.