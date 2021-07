Sanidade afirma que la atención presencial en primaria ya roza el 40 %

Sala de espera del centro de salud del Sagrado Corazón, en Lugo ALBERTO LÓPEZ

La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidade, Estrella López-Pardo, afirmó este jueves que la presencialidad en la atención primaria se aproxima al 40 %, tras incrementarse en alrededor de 12 puntos. En algunas áreas sanitarias, que no especificó, esa atención presencial llegaría ya al 48 %.

Así lo reveló durante una comparecencia a petición propia en la Comisión 5.ª del Parlamento de Galicia, en la que atribuyó la mejora en la recuperación de las consultas en persona a la aplicación de agendas de calidad, el nuevo plan de organización de citas que el Sergas puso en marcha para los médicos de familia de Galicia y que despertó el recelo de los profesionales. Asimismo, estimó que esa nueva manera de trabajar también reducirá las esperas para ser atendidos. En este sentido, aseguró que en la última semana el 93 % de los pacientes del área de Lugo conseguían cita en menos de dos días, cifra que bajaba al 73 % en A Coruña. Mientras, en la de Ourense el 99 % lograba ser atendido en menos de cuatro días y en el mismo tiempo lo hacía el 94 % de los pacientes del área de Santiago.

Según López-Pardo, la presencialidad en las consultas se seguirá recuperando, con la idea de alcanzar el 60 % a final de año. Eso sí, «sin perder la ventaja de la consulta telefónica, siempre seleccionada a criterio del profesional», dijo. De hecho, otro de los objetivos es que antes de que finalice el 2021 se cuente con un nuevo recurso de atención, un sistema de videoconferencias para realizar videoconsultas médicas y de enfermería.

Planes de salud locales

La responsable del Sergas también informó de que se están poniendo en marcha planes de salud locales en una docena de puntos distintos, contando con propuestas en los servicios de Sárdoma, Lavadores, Santa Comba, Os Tilos, As Pontes, Caranza, Xinzo de Limia, Castro Caldelas, Cambados, Virxe Peregrina, Os Mallos, Elviña y Vilalba. Estos planes abordan la redistribución de tareas del equipo de atención primaria para lograr una mejor respuesta a la demanda de la población, así como la relación entre atención primaria, hospitalaria, los servicios sociales y la comunidad, y tendrán como prioridades trabajar en cómo reducir la saturación y cómo afrontar la demanda imprevista.

«Es preciso otorgar más capacidad directiva a los servicios», aseveró López-Pardo, que abogó porque la primaria «abandone el papel de puerta de entrada del sistema para convertirse en el eje vertebrador del sistema».

Dentro de esa proceso de cambio, la directora general de Planificación e Reforma Sanitaria aseveró que el 98 % de las acciones a corto plazo del plan gallego de atención primaria 2019-2021 están terminadas. Resaltó, además, que se están llevando a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad de los pacientes al sistema, aunque reconoció que «aún persiste la saturación en las consultas», por lo que apostó por adoptar «medidas estructurales y organizativas». «No se trata solo, que también, de realizar inversiones, sino de ordenar y mejorar la capacidad de resolución de los equipos profesionales que tenemos», concluyó.

Valoraciones de los grupos parlamentarios

El diputado del PSdeG Julio Torrado, valoró el «bo diagnóstico» de López-Pardo, pero advirtió de que las tecnologías pueden ser una herramienta pero no «un fin en so mesmo», por lo que apostó por «a maior presencialidade posible» en las consultas.

Por su parte, la diputada del BNG Montse Prado echó en falta medidas concretas y «cribles» por parte de la Xunta para mejorar la atención primaria, un ámbito en el que ha considerado que «xa non é tempo de anuncios nin de diagnósticos, senón de actuar para que saia do pozo no que está» con los profesionales «exhaustos» ante la pandemia.