Pilar García Negro: «Bailo como Raffaella Carrà»

—Dígame un comportamento machista que a marcase?

—Lembro nunha discoteca hai moitos anos que as entradas para eles eran a 600 pesetas, e para nós, 400. Claro, montei un número!, díxenlle se nos cobraban menos por compromiso de soba. Negueime e non entramos.

—Foi sancionada no 84 por dar Lingua Castelá en galego. Hoxe sería «la marimonera»?

—Esa foi a miña práctica desde o 76, pero no 83 xa había a lei de normalización, iso foi o dramático. Eu teño que recordar que era o uso do galego como lingua vehicular, mais todos os textos orais ou escritos eran en español, porque era a materia que impartía. No seu momento houbera unha contestación importante. Hoxe vexo a cousa moito peor, esa naturalidade da exclusión do galego está máis admitida.