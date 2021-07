La Xunta urge al Gobierno a aclarar si los descuentos en la AP-9 serán efectivos a partir de mañana

La conselleira Ethel Vázquez PACO RODRÍGUEZ

El nuevo Consejo de Ministros autoriza hoy el gasto de 2.300 millones de euros para sufragar las bonificaciones en los peajes de la AP-9. Supone un paso que debería haberse dado ya hace semanas para su entrada en vigor este mes, según el compromiso del ministro de Transportes saliente, José Luis Ábalos, con el presidente de la Xunta a principios de abril. Su sustituta, Raquel Sánchez, se estrena este martes en la sala Barceló de Moncloa con este plan de senda de gasto previsto hasta el 2048 y del que la Xunta, según reconoció esta mañana la conselleira de Infraestructuras Ethel Vázquez, no tiene información.

«Os galegos e a Xunta preguntámonos se o trámite supon a entrada en vigor mañá mesmo das bonificacións, se os galegos van pagar menos e os veciños de Redondela van ter esa liberación da peaxe», reconoció ante los medios Vázquez, que urge al Gobierno a «manter ese compromiso para realizar os trámites necesarios para a posta efectiva das bonificacións e rebaixas da AP-9 para o mes de xullo». «Foi o compromiso de España con Galicia e cos galegos», reiteró la conselleira.

La titular de Infraestructuras demanda a Madrid conocer «de xeito oficial» qué pasos se están dando para la entrada en vigor de estos descuentos en los peajes de la comunidad. «Temos a información a través dos medios», admitió Vázquez tras la información publicada este martes en La Voz. La conselleira aseguró que la Xunta estará «vixiante» para que «se cumpra a palabra dada e sexa efectiva no mes de xullo».

Vázquez advierte también de que la Xunta había planteado al Gobierno «unha proposta coherente coas necesidades de Galicia e respaldada con cálculos». Así, mantiene que las bonificaciones para vehículos pesados deberían alcanzar el 60 % del coste total de los peajes, lejos del 20 % que ofrece el Ejecutivo. «A realidade dinos que un 20 % non capta tráfico e seguiremos coa mesma problemática nas travesías. Non acadamos o obxectivo que buscamos de non só reforzar a competitividade con descontos superiores ao 20 % senon en seguridade viaria», afirmó la conselleira, que rechazó a continuación que esta bonificación vaya a resultar efectiva.

Miñones avisa de que se deben dar nuevos pasos

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha celebrado como «un paso importante» que el Consejo de Ministros apruebe este martes la dotación económica que permitirá aplicar las bonificaciones en la autopista AP-9.

A preguntas de los periodistas, Miñones ha subrayado el «compromiso» del Gobierno con la AP-9, pero ha puntualizado que «aínda se teñen que dar novos pasos», como la autorización por parte del Ministerio de Hacienda.

«As datas que manexamos seguen a ser as mesmas. Falabamos de finais deste mes de xullo para que entrasen en vigor. Oxalá teñamos en agosto esta oportunidade», ha subrayado