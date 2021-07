Javier Valero, cirujano plástico: «Si hubiera una pastillita que me pusiera guapo, me la tomaría»

Javier Valero MARCOS MÍGUEZ

Javier Valero (A Coruña, 1959), es cirujano plástico desde que acabó la mili. Nació en plena Ciudad Vieja -«en una casa, no en un hospital»-, y recuerda con gracia su etapa en el paseo del Matadero. «En mi tarjeta ponía: Cirujano, calle Matadero. Como para hacerte famoso...». Si hay algo que le sobra es sentido del humor. Quizás por eso va por la calle operando a otros con los ojos, pero su imagen no le preocupa en absoluto: «Debe ser que estoy acostumbrado a no ser guapo», bromea.

-¿Siempre hizo cirugía plástica?

-Siempre. Acabé el servicio militar en el año 85, empecé la residencia de plástica, la acabé en el 90 y desde entonces soy adjunto de cirugía plástica. Y los últimos diez años, jefe de servicio.

-Habrá visto de todo. Debe dar respeto intervenir un complejo.

-Mucho. A lo mejor soy yo, que soy un poco neurótico, pero me despierto muy tempranito para revisar las cirugías. Y son cirugías que hago habitualmente, pero las reviso. Me da tranquilidad, no sé si es ya como un rito casi. Una vez que estoy metido en el campo quirúrgico y empiezo a operar, todo desaparece. Pero esa sensación de temor a cometer errores siempre la tienes, por muchas que hayas hecho. Y en lo nuestro, los errores se pagan muy caros.

-¿Tuvo que decir no muchas veces?

-Por fortuna, no he tenido peticiones muy extrañas. Solo algunas cosas que no tienen mucho sentido, como cuando quieren parecerse a la imagen de un selfi, que lleva un filtro y está tomada desde arriba. Es imposible. Alguna vez también me han pedido una lengua partida, que estuvo de moda, pero ahí no estoy a favor. Me parece un juego peligroso. Suelen pedirme cosas razonables, igual se equivocan en el tamaño, o me enseñan una nariz que en su cara no encaja. Pero los gallegos deben de ser en general bastante prudentes.

-¿Le solicitan muchos retoques tras la relajación en el uso de la mascarilla en exteriores?

-Ahora mismo, desde que dijeron que iban a retirarla en exteriores, tuvimos un montón de llamadas para aumento de labios y blanqueamiento dental. Y algo que no me di cuenta de que podía pasar, y para lo que nos están pidiendo un montón de citas, es para las arrugas periorales. Son las líneas marioneta, ese triángulo que va hacia las comisuras.

Pilar Canicoba

-¿Y usted, qué se operaría?

-Los párpados, tengo unas bolsas terribles. Igual no lo son tanto, pero mi padre se murió con unas bolsas que parecían dos pelotas de pimpón, y me operaría de cabeza. Es más, estoy seguro de que lo haré. Y, si puedo, este año.

-¿Sería su primer retoque?

-Sí, mi primera y única operación de este tipo. No tengo ningún complejo de nada en la vida, pero es cierto que lo que me molesta es eso. Hombre, si hubiera una pastillita que me pusiera guapo y no me hiciera estar de baja, me la tomaría [ríe]. Pero debe de ser que estoy acostumbrado a no serlo.

-Mejor que obsesionarse, ¿no?

-Sí, en la vida es muy difícil perder. Muchos de nuestros pacientes son mujeres bellísimas. Con los años pierden cierto grado de belleza, y están acostumbradas a ser tan bellas que les cuesta mucho. Ir de la fealdad a la belleza es muy fácil, pero al revés es muy duro.