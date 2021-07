Alumnos con covid o en cuarentena que no puedan hacer la selectividad en julio deberán esperar un año: «No hay margen»

Aunque ella sí puede acceder a la universidad este año -«tuve la suerte de que no me pilló el covid en la convocatoria ordinaria», dice-, es consciente de que la gente que no tenga la posibilidad de presentarse en julio por esta circunstancia «pierde un año de su vida»: «Tiene que buscarse cualquier otro plan aparte de la universidad».

Laura Rey relata a Europa Press cómo intentó buscar una solución a su problema. Pidió a su médica de cabecera un informe para poder dirigirse a la CiUG: «Llamé a todos los números y me decían que qué pena, que lo sentían mucho, pero que no podían hacer nada».