La desescalada provoca un repunte en la cifra de muertes en las carreteras

Accidente con tres jóvenes muertos en Caldas, ocurrido a principios de junio del 2021. SXENICK | Efe

Desde distintos sectores ya se viene advirtiendo de una desescalada preocupante en el tráfico por el aumento de los excesos de velocidad, con más alcoholemias positivas y con más accidentes. En la Dirección General de Tráfico apuntan a una especie de escapada hacia delante en la que se cometen graves imprudencias. Los datos corroboran esa sensación y el resultado de la siniestralidad en el pasado junio es desolador: en Galicia murieron 15 personas en accidentes, más del triple que el mismo mes del año pasado, cuando hubo 3 muertos.

Es cierto que el 2020 no es una buena referencia para analizar el cambio en la siniestralidad, porque la circulación en el año de la pandemia estuvo muy restringida y casi no se producían desplazamientos. Pero si se analiza el 2019, previo a la crisis sanitaria, también se aprecia el repunte experimentado en el reciente mes de junio, pues aquel año hubo 5 fallecidos en las carreteras gallegas. Pese a todo, el cómputo general de los primeros seis meses del año aún se mantiene en cifras similares a las del 2019, cuando ya había 47 fallecidos frente a los 40 que se registran este año. En el primer semestre del 2020 hubo la mitad de víctimas mortales (20), pero las cifras de ese año no son comparables a nivel de seguridad vial debido a los tres meses de estado de alarma iniciados en marzo.

La provincia de Pontevedra fue la que registró más muertos en el pasado mes de junio, con 8 fallecidos (3 en un solo accidente en Caldas); seguida de la de Lugo, con 4; la de A Coruña, con 2, y la provincia de Ourense, con 1 muerto.

Los niveles de circulación en las carreteras gallegas ya se están recuperando, lo que lleva a que la accidentalidad también retorne a sus niveles previos a la pandemia.

Tráfico cierra junio con el triple de muertos que en el 2020 y el 2019 José Manuel Pan

59 siniestros con víctimas

El pasado fin de semana se registraron en Galicia 59 siniestros de tráfico con víctimas en los que tuvieron que intervenir los servicios sanitarios del 061. Entre las tres de la tarde del viernes y las doce de la noche del domingo se atendieron 72 llamadas en relación con accidentes de tráfico. El día con más incidentes fue el sábado, con 24 siniestros. Los recursos sanitarios movilizados por el 061 ascendieron a 72.

Las ambulancias realizaron 70 salidas y los equipos de atención primaria prestaron asistencia en dos accidentes. En 65 casos los heridos fueron trasladados; en 14 ocasiones recibieron atención en el lugar, y hubo un muerto.

La vigilancia fue cambiando en función de las horas de cierre de la hostelería

El alivio de las restricciones a los locales de hostelería fue marcando los tramos horarios de más riesgo en las carreteras gallegas. Cuando la hora de cierre se fijó en las nueve de la noche hubo unas jornadas complicadas para la seguridad vial porque en un tramo corto de tiempo, entre las nueve y las once de la noche, coincidían en la carretera las familias que volvían a su domicilio con los que habían bebido más alcohol del permitido. Por eso, la Guardia Civil fue variando los horarios de la realización de controles para apartar de la carretera los que conducen bebidos.

La velocidad, factor decisivo en un 23 % de los accidentes mortales

La DGT considera que los excesos de velocidad siguen figurando entre los principales factores concurrentes de los accidentes de tráfico y por eso periódicamente realiza campañas específicas para vigilar que se cumplan los límites. Esta semana se está desarrollando uno de esos dispositivos de vigilancia en los que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico comprobarán la velocidad a la que se circula.