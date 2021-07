Antonio Rodríguez Sotillo, jefe de la unidad de lesionados medulares del Chuac. MARCOS MÍGUEZ

«Me aterra la idea, pero este verano habrá lesiones medulares por zambullida, seguro». Antonio Rodríguez Sotillo dirige la unidad de lesionados medulares del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) desde 1989 y confiesa que cada verano teme el ingreso de algún accidentado por tirarse de cabeza al agua. Nacido en Córdoba, pero «galego convencido», Rodríguez explica que el de las zambullidas es el motivo menos frecuente de ingreso por lesión medular, pero es uno de los más temibles «porque produce efectos devastadores». Explica que casi siempre causa una lesión a nivel de las vértebras cervicales que afecta a las cuatro extremidades «y que tiene unas consecuencias muy graves que impiden incluso respirar».

—Con esa advertencia debería de ser suficiente. Pero parece que cada verano hay que insistir para evitar ese tipo de lesiones.

—Desgraciadamente, es así. Es que, además, la lesión medular por zambullida es muy fácil de prever. Por ejemplo, en el caso de los accidentes de tráfico hay muchos factores: la carretera, el coche, el estado del conductor, los controles policiales… Pero en la prevención de la lesión medular por zambullida solo con que sepas que te puedes quedar tetrapléjico por tirarte de cabeza al agua ya has hecho la prevención.

—Dice que suele haber pocos casos, pero con consecuencias muy graves.

—En los años noventa llegamos a tener en Galicia doce casos en un verano. Ahora, la media es de dos, pero el año pasado fue muy malo y tuvimos cinco ingresos por zambullida. Son muchos. Y algunos de esos casos evolucionaron muy mal. Fue terrible.

—Actualmente hay más concienciación, y se conocen las consecuencias de una mala zambullida. Sin embargo, se sigue asumiendo ese riesgo. ¿Por qué?

—Como le decía antes, la lesión medular por zambullida es muy fácil de evitar. Pero creo que se corre ese riesgo por una cuestión de testosterona. Este tipo de lesión es cosa de hombres, siempre muy jóvenes, de entre 20 y 30 años. Mire, en mis 42 años de profesión no he visto nunca una lesión por zambullida en una mujer. Tienen más sentido común, no juegan a ver quién se tira mejor al agua.

—Pese a todo, si alguien decide tirarse de cabeza, ¿qué le recomienda?

—Mejor, no tirarse de cabeza nunca. Pero si lo va a hacer, primero debe tirarse de pie y comprobar que hay al menos tres metros de profundidad, que no hay obras cerca ni que no hay otros bañistas alrededor. He visto lesiones medulares por el choque de alguien que se está tirando desde lo alto. Y, sobre todo, tener una adecuada técnica. Si no sabes, no te tires.

—¿Es verdad que la lesión puede producirse incluso en el golpe contra el agua?

—Sí. La primera lesión medular que vi fue por un golpe contra una ola de una persona que estaba entrando en el agua. No hay que lanzarse contra las olas al entrar en el agua. Hay casos en los que incluso puedes chocar contra una barrera de arena.