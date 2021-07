Las facultades de humanidades gallegas apuestan por los títulos singulares

Alumnos en una clase del grado de Xestión Industrial da Moda de la Facultade de Humanidades de Ferrol JOSE PARDO

Las humanidades no son, a día de hoy, las niñas bonitas de los sistemas universitarios. Criterios como el número de matriculados o las salidas laborales directas han puesto en la picota a las titulaciones de esta rama del saber. De hecho, en Galicia ya no se oferta desde hace algunos años el grado específico de Humanidades. Por eso, las facultades centradas en estas disciplinas se reinventan. Manteniendo la base humanística de sus estudios, ofrecen nuevos títulos que les permitan sobrevivir y adaptarse a lo que el futuro demanda.

Moda e información en Ferrol

Así lo han hecho en la Facultade de Humanidades de Ferrol, perteneciente a la UDC. Su decana, Manuela del Pilar Santos accedió al cargo en el 2017, el mismo año en que supieron que el grado que daba nombre al centro iba a extinguirse. «Foi un desgusto, pero fixo que nos puxeramos a traballar precisamente pola defensa das humanidades, facendo que as disciplinas humanísticas estean presentes en todas as nosas titulacións». Es la filosofía que siguieron en el grado de Xestión Industrial da Moda que estrenaron en el 2018. Se trata de un título único en España y fue el primero bilingüe del sistema universitario gallego. «Vén cubrindo as prazas que se ofrecen todos os anos, e o vindeiro curso sairá xa a primeira promoción de graduados», explica Santos.

La facultad ferrolana también reformuló otra de sus titulaciones para convertirla en el nuevo grado en Xestión Dixital de Información e Documentación, que según datos del propio centro ha cuadriplicado el número de inscritos con respecto al grado al que sustituyó. «É un título moi necesario e moi actualizado. Hoxe a información está en todo, e xestionala é unha necesidade tanto no ámbito privado como no público. Xa o título anterior tiña moi boa empregabilidade, e esta adaptación ás novidades dixitais será un éxito seguro», apuntan.

También está resultando exitoso el Mestrado en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas, del que aseguran que cubre plazas curso tras curso y logra buenas salidas laborales, con sus titulados ejerciendo puestos tan variados como responsables de digitalización en entidades bancarias, comisarios de exposiciones, conservadores, archiveros o técnicos de gestión de patrimonio. Y de cara al curso 2022-23 tienen previsto poner en marcha una titulación compartida con la Universidade de Vigo, un grado bilingüe de Relacións Internacionais.

Apuesta por la gestión cultural en Lugo

En la otra Facultade de Humanidades gallega, la que la USC tiene en el campus de Lugo, también decidieron tomarse la cancelación del grado del mismo nombre como una oportunidad de reinventarse. «Perdelo foi unha tristura, pero decidimos afrontar o futuro baseándonos nunha idea: buscar novos títulos de grao e mestrado que compoñan unha oferta docente singular, con titulacións que non ofreza ningún outro centro en Galicia e moi poucos en España. É dicir, obrigarnos a buscar un perfil que nos diferencie do resto de centros, porque iso é o único que pode garantir o futuro de facultades pequenas e periféricas, como a nosa ou a de Ferrol, que son as que primeiro notan a baixada de matriculacións», explica el decano Gonzalo Fernández.

Bajo esa premisa, el centro lucense estrenará en septiembre el grado de Xestión Cultural. «Só se oferta en Huelva e Córdoba, e no noso caso coa vantaxe de que ofrecemos unha modalidade semipresencial», cuenta Fernández. Esa semipresencialidad les permitirá llegar a más estudiantes, al adaptarse a alumnos que puedan estar ya trabajando, o que tengan responsabilidades familiares, e incluso a personas que residan en otras comunidades o países y que se beneficien de poder realizar parte del curso en línea.

Además, apunta el decano lucense, el grado tiene una clara orientación profesionalizante, ya que se ha diseñado bajo la orientación del sector, que les asesoró respecto a sus necesidades reales. «Permitiunos detectar qué estratexias estaba a adoptar o sector a nivel profesional e incluílas no plan de estudos», explican, aclarando que se formará al alumnado para trabajar tanto en el ámbito público como en el privado, y desde el autonómico hasta el internacional.

Con estas características, y teniendo en cuenta que, según destacan, el cultural es un sector emergente —«no 2020 o volume de emprego xerado polo sector cultural en España foi de máis de 710.000 persoas, e representou o 3,6 % do emprego total da economía española», revela Gonzalo Fernández—, están seguros de ofrecer un título con alta empleabilidad en diversos perfiles profesionales que atraerá a numerosos alumnos a su centro. «Ademais, con este novo grao completamos todo un itinerario educativo que inclúe mestrado e programa de doutoramento en estudos culturais, converténdonos no centro abandeirado do SUG en materia de xestión cultural», añade el máximo responsable de la Facultade de Humanidades de la USC.