La jueza envía a prisión a tres de los seis detenidos por el crimen de Samuel

La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ordenó este viernes el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de tres de los seis detenidos por la agresión que costó la vida a Samuel Luiz Muñiz, el joven coruñés de 24 años que fue golpeado hasta la muerte durante la madrugada del pasado sábado en A Coruña. Además, la Fiscalía de Menores pidió al juzgado de guardia el internamiento en un centro de régimen cerrado de los dos menores implicados en el caso, uno ellos con antecedentes. Fueron detenidos en la mañana del viernes. Por la noche esperaban en los juzgados a ser trasladados al centro de menores.

La magistrada tomó declaración a los cuatro primeros arrestados por el caso, tres chicos y una chica. Los considera sospechosos de un posible delito de homicidio o asesinato, calificación que se definirá a lo largo de la instrucción. La jueza ordenó la entrada en prisión de los tres chicos por considerar que hay riesgo de fuga y posibilidad de que alteren o destruyan pruebas. Solo la chica, de 19 años y defendida por el bufete de Luciano Prado, evitó la prisión provisional. La Fiscalía no solicitó esa medida y la acusación particular tampoco. Quedó en libertad, aunque sigue investigada y tendrá que comparecer en el juzgado de forma periódica.

Durante su comparecencia, los cuatro negaron los hechos. Aseguraron no haber golpeado a Samuel y afirmaron que no lo conocían, por lo que también rechazaron cualquier componente homófobo en lo ocurrido. Según ha trascendido, los cuatro admitieron que se conocían y que rondan la misma franja de edad, entre 19 y 20 años. Los tres primeros detenidos —el llamado agresor principal, la chica que es su pareja y un tercer joven—, respondieron solo a las preguntas de sus abogados. Ella insistió en que no había participado en la agresión de ninguna forma.

El móvil de Samuel

El cuarto imputado, al que los investigadores de la Policía Nacional atribuyen también un delito de apropiación indebida por haberse llevado el teléfono móvil de Samuel, aseguró que se lo había encontrado tirado y que no lo había robado. Su abogado, José Ramón Sierra, insistió en su total inocencia y manifestó que no participó en la paliza. Fue el único de los cuatro primeros arrestados que aceptó declarar ante la Policía Nacional y, según fuentes del caso, sus palabras involucraron a los otros dos chicos.

Durante las comparecencias no se emplearon imágenes de ningún tipo, ni fotografías ni fragmentos de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la avenida, que las autoridades consideran fundamentales para esclarecer lo sucedido. Por su parte, los sospechosos tampoco declararon en sede judicial que en la noche del suceso se encontrasen bajo los efectos del alcohol ni de otras sustancias.

Mientras se producían las declaraciones, entre las 10.13 horas y las 17.09 horas, la Policía Nacional continuó avanzando en la investigación, y durante la mañana se produjeron otras dos detenciones, lo que eleva a seis el número de arrestados por el crimen.

Los dos menores

Los dos últimos detenidos son menores, amigos de los cuatro primeros arrestados. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que pidió a la jueza su internamiento en un centro cerrado. Uno de ellos tiene antecedentes. Ninguno conocía a Samuel Luiz Muñiz, pero sí a los otros cuatro primeros detenidos. Al ser menores, la instrucción corresponde a la Fiscalía, que decidió pedir el internamiento de ambos.

Tez oscura, pelo corto moreno, vaquero y zapatillas blancas, la primera descripción

Los testimonios recogidos por la policía en la madrugada del crimen fueron en muchos casos muy someros, a causa de la confusión y la rapidez con la que ocurrió todo. Uno de los testigos acertó a señalar que los agresores eran jóvenes y que uno de ellos era de «tez oscura, pelo corto moreno, vistiendo pantalón vaquero y zapatillas blancas de marca Nike y un plumífero de color negro». La chica que lo acompañaba llevaba un vestido negro y una chaqueta del mismo color, añadió.