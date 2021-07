La Xunta invertirá 250.000 euros para prevenir la violencia machista en el entorno rural

El Gobierno autonómico va a invertir en acciones de formación, prevención y sensibilización para combatir la violencia machista un total de 250.000 euros, según establece el acuerdo de colaboración que acaban de firmar la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana y el conselleiro de Medio Rural, José González, acompañadas por la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé y la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella. La firma del documento conlleva la renovación del compromiso de la Xunta con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La labor de la consellería es ocuparse del financiamiento; la de la agencia gallega, elaborar el material para prevención y sensibilización frente a la violencia machista, la información y apoyo a las víctimas, campañas, charlas divulgativas, una acción divulgativa en redes sociales para mujeres mayores de campo o actividades formativas sobre inserción laboral.

La conselleira de Empleo e Igualdad destacó la cooperación entre los departamentos de la Xunta en su compromiso contra la violencia que se ejerce contra las mujeres «Aunamos esforzos por terceiro ano consecutivo co obxectivo de mellorar a prevención da violencia sobre as mulleres do rural». Además, Lorenzana recordó que en los últimos dos años el programa llegó a más de 3.600 mujeres y más de 5.200 menores.

El conselleiro de Medio Rural señaló la importancia del acuerdo debido a que el agro es, mayoritariamente, femenino y afirmó que, por ese motivo, tiene una responsabilidad con las mujeres. Prueba de ello sería, según González, la ley de recuperación de la tierra agraria que, dentro del fomento de acceso a la tierra, menciona, claramente, a las mujeres como titulares o cotitulares de las explotaciones y, concretamente, a las víctimas de violencia machista.